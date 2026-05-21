Muere Kyle Busch a los 41 años: ¿Qué le pasó al piloto de NASCAR? (Mark J. Rebilas)

El automovilismo internacional atraviesa un momento de luto tras confirmarse la muerte de Kyle Busch, uno de los pilotos más reconocidos de la NASCAR Cup Series. El estadounidense falleció a los 41 años, según informó oficialmente NASCAR este jueves 21 de mayo de 2026.

La noticia sorprendió a los aficionados debido a que el excampeón todavía formaba parte activa del serial y estaba contemplado para competir en la carrera Coke 600. Sin embargo, en días recientes había trascendido que enfrentaba un cuadro de salud delicado que incluso lo obligaría a ser hospitalizado.

¿Qué le pasó a Kyle Busch?

De acuerdo con un reporte de The Athletic, Kyle Busch presentó síntomas de una “grave enfermedad” durante las semanas previas a su fallecimiento.

Aunque no se revelaron detalles específicos sobre el padecimiento, el piloto había manifestado problemas físicos recientes mientras continuaba participando en actividades relacionadas con NASCAR.

Durante una competencia en Watkins Glen, Busch utilizó la radio para contactar a su asistente médico Bill Heisel con el objetivo de recibir atención médica una vez terminada la carrera.

NASCAR confirma el fallecimiento del excampeón

La propia NASCAR confirmó la noticia mediante un mensaje en redes sociales, donde describió a Kyle Busch como uno de los pilotos más importantes y competitivos del deporte motor.

El organismo también envió condolencias a la familia Busch, al equipo Richard Childress Racing y a toda la comunidad del automovilismo.

La muerte del piloto provocó reacciones entre seguidores y figuras del deporte, debido al legado que construyó a lo largo de su trayectoria en NASCAR.

Kyle Busch deja huella en el automovilismo

Kyle Busch fue dos veces campeón de la NASCAR Cup Series y se consolidó como una de las figuras más representativas del automovilismo estadounidense.

Su trayectoria lo convirtió en uno de los pilotos más reconocidos dentro del serial, además de mantenerse vigente en la competencia durante los últimos años.

La información sobre su fallecimiento continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se revelen más detalles relacionados con el caso.