Atlético San Luis vs Cruz Azul: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Atlético San Luis vs Cruz Azul La Maquina juega hoy en el Estadio Alfonso Lastras (Crónica Digital)

Atlético San Luis y Cruz Azul juegan hoy con motivo de la jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX. El Estadio Alfonso Lastras será testigo de un enfrentamiento entre dos planteles que, tras una irregular participación en la Leagues Cup, buscan reivindicarse en la Liga MX y sumar puntos para no perder terreno en la clasificación.

Ambas escuadras llegan con realidades distintas, pero con una misma necesidad: ganar. Los potosinos quieren hacerse fuertes en casa y volver a la senda del triunfo tras dos derrotas consecutivas en el torneo local, mientras que La Máquina pretende prolongar su buen momento en liga y confirmar que puede aspirar a los primeros puestos.

Previa y pronóstico Atlético San Luis vs. Cruz Azul | Jornada 4 de la Liga MX

Ambos equipos llegan con la obligación de sumar, no solo para escalar posiciones en la tabla, también para recuperar confianza tras una discreta participación en la Leagues Cup.

El conjunto potosino, dirigido por Guillermo Abascal, inició el torneo con una victoria en León, pero no logró mantener la inercia positiva y sufrió dos derrotas seguidas, incluida una frente a Chivas en un duelo cargado de goles.

La pausa internacional le permitió afinar detalles, y en el certamen internacional dejó buenas sensaciones con triunfos ante Real Salt Lake y Minnesota United.

Por su parte, La Máquina de Nicolás Larcamón también busca estabilidad. Aunque su última presentación en la Liga MX fue una convincente victoria sobre León, la Leagues Cup dejó un sabor amargo tras la goleada sufrida ante Seattle Sounders y empates ante LA Galaxy y Colorado Rapids.

En Liga MX, el conjunto celeste se mantiene en la parte alta de la tabla y confía en que figuras como Ángel Sepúlveda puedan marcar la diferencia frente a una defensa potosina que ha mostrado fragilidad.

En el frente a frente reciente, Cruz Azul ha sacado ventaja, aunque Atlético San Luis se ha hecho fuerte en casa en algunos duelos. El duelo de esta noche enfrentará a dos delanteros en gran momento: João Pedro, líder del ataque potosino, y Ángel Sepúlveda, goleador cementero, ambos con cuatro anotaciones en el certamen.

El pronóstico es de un empate esta noche en el Estadio Alfonso Lastras.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs. Atlético San Luis hoy?

El compromiso entre Atlético San Luis y Cruz Azul se disputará este lunes 11 de agosto de 2025 a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Atlético San Luis vs. Cruz Azul?

Los aficionados podrán seguir el partido en vivo a través de la señal de ESPN 2 en televisión de paga. Para quienes prefieran verlo por streaming, el encuentro estará disponible en Disney+ Premium, con cobertura completa desde minutos antes del inicio.

Alineaciones probables San Luis vs. Cruz Azul

Atlético San Luis: Andrés Sánchez; Juan Manuel Sanabria, Eduardo Águila, Román Torres, Juan Pedro Ramírez; Sébastien Salles-Lamonge, Rodrigo Dourado, Yan Phillipe, Mateo Klimowicz, Óscar Macías; João Pedro.

Cruz Azul: Kevin Mier; Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Ignacio Rivero; Erik Lira, Lorenzo Faravelli, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi, Luka Romero; Ángel Sepúlveda, Amaury Morales.