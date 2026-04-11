Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se disputarán el título del Masters 1000 Montecarlo

Masters 1000 Montecarlo. Jannik Sinner podría convertirse en número uno del mundo este domingo si le gana el duelo a Carlos Alcaraz. (Agencia EFE)

El italiano Jannik Sinner alcanzó la final del Masters 1000 de Montecarlo en la que enfrentará al español Carlos Alcaraz vigente campeón, donde además de disputar el trofeo, también estará en juego el número uno del mundo que ostenta el murciano.

El tenista de San Cándido desplazará de la cima del ranking ATP a Alcaraz, que acumula 66 semanas en dicha posición. Las mismas que sumó en su día el transalpino, vencedor semanas atrás de los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

Sinner se plantó en la final al eliminar al alemán Alexander Zverev por 6-1 y 6-4 en una hora y 22 minutos de juego.

Alcaraz, por su parte tumbó al local Valentin Vacherot por un doble 6-4 en una hora y 25 minutos.

Duelo de los dos mejores ATP. Carlos Alcaraz pondrá en riesgo ser el número uno del mundo ATP, cuando enfrente este domingo a Jannik Sinner. (SEBASTIEN NOGIER/EFE)

Por primera vez los dos mejores tenistas del mundo se enfrentarán, en lo que va de 2026. El español de 22 años alcanzó así la final de su séptimo torneo consecutivo sobre tierra, incluidos sus títulos en Roland Garros en 2024 y 2025.

Sinner de 24 añosa se convirtió en el quinto jugador desde que existen los Masters 1000 en alcanzar una final en ocho de los nueve eventos de este nivel. Se pone a la altura de Novak Djokovic, que jugó las de todos igual que Rafa Nadal y Roger Federer. Andy Murray, igual que el italiano, disputó ocho.

El encuentro del domingo será el decimosexto cara a cara entre Alcaraz y Sinner con 10 victorias para el español y seis para el transalpino. La final reúne un montón de aspectos en juego. El número uno, las semanas en la cima del ranking y la cantidad de torneos ganados.