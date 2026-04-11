Paul Seixas, el gran vencedor de la Itzulia Basque 2026

Itzulia Basque 2026. El francés Paul Seixas (Decathlon) mostró un dominio arrollador durante la Itzulia- Vuelta al País Vasco. (EFE)

El ciclista francés Paul Seixas (Decathlon), de 19 años, se consolidó como la gran figura emergente del ciclismo al incorporar a su palmarés la 65 edición de la Itzulia-Vuelta al País Vasco, donde mostró un dominio arrollador al ponerse la ‘txapela’ de campeón en todas las clasificaciones.

Aunque atacó a sus perseguidores a falta de 56 kilómetros al estilo del esloveno Tadej Pogacar en una de las seis ascensiones, Seixas no sumó su cuarta victoria de etapa y fue el estadounidense Andrew August (Ineos) quien se impuso que la sexta y última, celebrada entre Goizper-Antzuola y Bergara (Gipuzkoa), de 135,2 kilómetros, con la lluvia como protagonista.

Con el primer puesto del campeón sin verse amenazado en ningún momento, el podio lo completaron el alemán Florian Lipowitz (Red Bull), con tres segundos por delante del noruego Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) y con el español Ion Izagirre (Cofidis), cuarto después de que se hundiera el esloveno Primoz Roglic.

Tres etapas y el título

“Estoy muy feliz. En la misma semana, ganar tres etapas y el título. Qué más puedo pedir. Es una locura (...) Esta semana ha sido increíble”, afirmó Seixas a la organización.

El corredor francés, campeón de todas las clasificaciones de la carrera, justificó su ataque a falta de 56 kilómetros en que no quiso asumir riesgos en la bajada en el penúltimo puerto en Elosua.

“En ese momento, me sentía muy fuerte. Quería estar en posición de ventaja en el descenso para no asumir riesgos. Quería ir primero en la bajada, con una cierta ventaja, y después volver al grupo. Pero no fue el caso y se abrió bastante hueco”, relató.

Al ver que iba solo con un grupo por delante a bastante distancia y “perder mucha energía”, optó por esperar al pelotón con los mejores clasificados. “No merecía la pena seguir y esperé al grupo”, añadió.

El cierre de la ronda vasca estuvo lleno de atractivos por la incertidumbre del podio, la alternativa de movimientos en la cabeza y la lluvia, después de cinco días de sol.

El corredor de Lyon, de ascendencia portuguesa, se ha convertido en un puñado de carreras en la gran sensación del ciclismo mundial, con permiso de su gran dominador, el esloveno Tadej Pogacar, de 27 años.

Segunda temporada como profesional

El triunfo en la vuelta vasca, también en puntos, montaña y joven, es uno de los más destacados de Seixas en su segunda temporada como profesional, después de ganar el pasado año el Tour del Porvenir y la medalla de bronce en el campeonato de Europa en ruta por detrás de Pogacar y del belga Remco Evanepoel.

Preguntado si correrá su primer Tour de Francia este verano, optó por mantener la incógnita y lo condicionó a su rendimiento en sus dos próximas citas, la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja, que se correrán los próximos días 22 y 26.