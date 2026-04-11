En Teotihuacán nace el Fuego Nuevo que se dirige a Santo Domingo para los JCC

Ritual. En la zona arqueológica de Teotihuacán se llevó a cabo la ceremonia religiosa del encendido del Fuego Nuevo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (COM)

En la zona arqueológica de Teotihuacán entre la Pirámide de la Luna y del Sol, en el lugar donde los “hombres se convierten en Dioses”, dio inicio el camino a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con el Encendido del Fuego Nuevo, que llevará simbolismo de paz y fraternidad.

La justa deportiva de Centroamérica y el Caribe se llevará a cabo del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

Bajo un sol esplendoroso y con la magia ancestral, el ritual marcó el comienzo de este proceso que llegará a tierras dominicanas, una nación que goza con las hazañas deportivas de grandes atletas figuras olímpicas como Marileidy Paulino, campeona de parís 2024, o el histórico Félix Sánchez.

“En este lugar sagrado, donde el sol y la luna han sido testigos del paso del tiempo, entendemos que el fuego no es solo luz. Es origen, es energía, es el vínculo que une a las generaciones a través de los siglos”, dijo María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano.

Destacó que el Fuego Nuevo es parte de las raíces ancestrales el cual simboliza el renacer, la continuidad y la esperanza de los pueblos, “El Fuego representa la misma esencia universal; la luz que guía a los atletas, que une a las naciones y que trasciende fronteras”.

Refirió que aunque nacidos en culturas distintas, “se comparte un mismo significado, que nunca debemos olvidar; que siempre es posible comenzar de nuevo, competir con honor y construir en unidad”.

Fuego Nuevo. María José Alcalá entrega el pebetero del Fuego Nuevo a Luis Mejía Oviedo, el presidente de Centro Caribe Sports.

Por su parte, el clavadista olímpico Juan Celaya destacó la importancia de poder ser parte de esta ceremonia que da pie a una de las justas deportivas más antiguas del mundo, “es para mí un honor estar hoy aquí, en un momento que trasciende lo deportivo y se convierte en símbolo de historia, identidad y unidad”.

“Hoy no solo encendemos un fuego, sino encendemos 100 años de legado. El Centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe no es simplemente un número. Es el reflejo de generaciones enteras de atletas que han dedicado su vida a representar con orgullo a sus países”, dijo.

El presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo resaltó el orgullo que representa estar en una de las zonas emblemáticas de la historia de Mesoamérica, en donde inicia la cultura de la región.

Agradeció a las autoridades tanto de gobierno del Estado de México como del Comité Olímpico Mexicano y a su presidenta, por dar la oportunidad de escribir un capítulo de la historia del deporte en Centroamérica.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez hizo referencia a la tradición que guarda esta ceremonia en las naciones de la región, ya que simboliza las raíces y la creación de una nueva visión y que sea el deporte que una de las naciones.

Entre las personalidades que acudieron estuvieron Rosa Carolina Mejía Gómez, alcaldesa del Distrito Nacional de Santo Domingo, Sara Rosario Vélez, secretaria general de Centro Caribe Sports y José Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto