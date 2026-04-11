Cameron Young alcanza a Rory McIlroy en la punta del Masters

El dos y tres del mundo en pelea por el título. Rory McIlroy (i) y Cameron Young en algún momento del recorrido en el Masters Tournament. (EFE)

Cameron Young firmó tarjeta de 65 golpes en la tercera ronda del Masters Tournament y le dio alcance a Rory McIlroy en el liderato con un acumulado de -11 golpes, mientras Scottie Scheffler, uno del mundo, aún sueña con volver a vestir la chaqueta verde luego de también firmar ronda de 65 y estar a cuatro golpes de distancia de ambos punteros para la ronda final del domingo

Young, de 28 años y tres del mundo, se metió de lleno a la pelea por el título del Masters después de firmar un 65, producto de 8 birdies y un bogey. El estadounidense campeón del torneo The Players semanas atrás, aspira a vestir su primera chaqueta verde este domingo, desde luego si el norirlandés McIlroy, campeón defensor se lo permite.

Pero no es solo Rory, al acecho también se encuentran, a un golpe de distancia Sams Burns (USA) a dos Shane Lowry (IE), a tres Jasoy Day (AU) y Justin Rose (ENG) y a cuatro Scottie Scheffler (USA) y la sorpresa del torneo Haotong Li (CHN).

Young, quien había pasado casi inadvertido en un Masters lleno de estrellas, se tomó la ronda del sábado de lo más natural. “Un 65 el sábado en Augusta no es algo de lo que pueda quejarme”, dijo en la sala de prensa, “llevo años soñando con esto”.

En su recorrido Young cogió 16 greenes en regulación y sólo un desliz cuando mandó la bola al agua en el hoyo 15 porque venía enrachado. Fue estratégico en el exigente Augusta National del que dedujo que, “no hay razón para arriesgar innecesariamente. Si apuntas a 20 o 25 pies todo el día, alguno acabará más cerca de lo que pretendías. Un par fácil nunca es malo”.

El haber ganado en The Players tampoco lo hace invencible y así lo resume Young: “Mis resultados pasados no dictan lo que haré mañana. La victoria en The Players no me garantiza absolutamente nada”.

Rory McIlroy que firmó un 73 (+1) después de haber iniciado la ronda del sábado con seis golpes de ventaja rechazó ir a la conferencia, probablemente decepcionado por su ronda que se resumió en cuatro birdies, tres bogeys y uno doble. El domingo el norirlandés compartirá ronda con Young.

Scottie Scheffler presiona

Scottie Scheffler dio el salto importante de la jornada. Su recorrido estuvo marcado por una actitud agresiva y enfocada, buscando aprovechar cada hoyo para descontar golpes y meterse en la pelea, llegará para la ronda final a cuatro golpes de distancia del par de líderes.

Empezó embocando un eagle en el hoyo dos, el resto fueron birdies, tres de ellos seguidos del 7 al 9, uno más en el 11 y otro en el 16. El número uno aún puede presionar.

Jon Rahm al desplome

El español Jon Rahm que buscaba recuperar puestos en el ‘moving day’, no tuvo el efecto deseado, puesto que tres birdies y cuatro bogeys lo dejaron con ronda de 73 y suma de +5. Vaya decepción del mejor representante LIV Golf. El mismo marcador de +5 lleva su connacional Sergio García.

Tyrrell Hatton sigue siendo el mejor jugador LIV Golf, el inglés cayó ocho puestos y ahora es T15, después de firmar el par de campo y suma de -4 golpes.