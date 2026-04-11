Liga MX: Horarios y canales para ver en vivo la jornada 14 del Clausura 2026 hoy sábado 11 de abril

La jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa este sábado 11 de abril con cinco partidos clave en la recta final de la temporada regular. Los encuentros prometen intensidad, especialmente con duelos que podrían definir posiciones rumbo a la Liguilla.

El partido más esperado es el Clásico Joven entre América y Cruz Azul, que marca el regreso de las Águilas al estadio Banorte después de dos años. Además, el enfrentamiento entre Tigres y Chivas también destaca, al medir a uno de los equipos más sólidos frente al líder del torneo.

¿Cuándo y dónde ver en vivo la jornada 14 del Clausura 2026?

La actividad comienza este sábado 11 de abril con cinco encuentros distribuidos en distintos horarios. Tres de los partidos podrán verse a través de televisión abierta, lo que facilita el acceso para los aficionados.

A continuación, los detalles de cada partido de este sábado 11 de abril en la Liga MX:

Querétaro vs Necaxa

Hora: 17:00 horas

Transmisión: FOX

Tigres vs Chivas

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Azteca 7 y FOX

Atlas vs Rayados de Monterrey

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Pachuca vs Santos Laguna

Hora: 19:00 horas

Transmisión: FOX

América vs Cruz Azul

Hora: 21:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Clásico Joven y duelo en el Volcán, los más atractivos

El América vs Cruz Azul se roba los reflectores al tratarse de una reedición de la final de 2024, además del simbolismo que implica el regreso de las Águilas a su estadio antes de futuras remodelaciones.

Por su parte, Tigres recibe a Chivas en el estadio Universitario, en un duelo donde el líder del torneo buscará confirmar su condición ante un rival competitivo.

Partidos clave en la lucha por la Liguilla

Otros encuentros también resultan determinantes en la tabla de posiciones. Necaxa, ubicado en el lugar 11 con 16 puntos, podría meterse en zona de clasificación si consigue la victoria ante Querétaro.

Atlas y Rayados de Monterrey llegan con la obligación de ganar para mantenerse con aspiraciones, mientras que Pachuca y Santos Laguna protagonizan otro duelo relevante en la pelea por puestos de Liguilla.