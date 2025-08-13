México deslumbra en gimnasia rítmica con oro y plata en Asunción 2025

GRANDEZA. Conjunto mexicano conquista el podio en pruebas grupales.

La selección nacional de gimnasia rítmica tuvo un cierre espectacular este miércoles en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al conquistar medalla de oro en 5 pares de mazas y plata en 5 aros. El equipo conformado por Jaydi Novelo, Ana Carolina Martínez, Bárbara Ponce, Fernanda Ramírez y Martha Coldwell, dirigido por la entrenadora Citlaly Quintá, brilló en el Centro Olímpico Paraguayo.

En la rutina de mazas, las mexicanas se impusieron con autoridad al sumar 23.650 puntos, superando a Estados Unidos (23.000) y Brasil (22.800). Más tarde, en la final de aros, lograron 23.750 unidades, quedando en segundo lugar detrás de Brasil (24.550), mientras que Estados Unidos se llevó el bronce con 23.250.

ANA LUISA ABRAHAM DEBUTA CON ORO

La joven yucateca Ana Luisa Abraham, de apenas 14 años, debutó en el torneo con una actuación memorable al ganar oro en la rutina de pelota, con una puntuación de 24.000, superando a la estadounidense Natalie de la Rosa (23.750) y a la brasileña Sarah Ferreira (23.450).

Abraham también disputó las finales de mazas, listón y aro, donde terminó en cuarto lugar en cada una, quedando muy cerca de ampliar su cosecha. Su desempeño la perfila como una de las grandes promesas de la gimnasia rítmica mexicana.

MARIJOSE DELGADO SUMA BRONCE

La también seleccionada Marijose Delgado logró medalla de bronce en aro con 23.950 puntos. En las demás pruebas individuales —pelota, mazas y listón— alcanzó posiciones destacadas, incluyendo un séptimo lugar y dos sextos.

Con estas actuaciones, la gimnasia rítmica mexicana cerró su participación en Asunción 2025 con cinco medallas: dos oros, dos platas y un bronce, consolidando su presencia en el medallero y dejando huella en el escenario continental juvenil.