Bryson Dechambeau idea plan “B” a través de YouTube si LIV Golf desaparece

Perseverante. Bryson DeChambeau presume unos 2,69 millones de suscriptores a través de su canal de YouTube y aspira a más. (Foto especial)

Bryson DeChambeau, uno de los jugadores estrella de LIV Golf, ya idea un plan “B” si la gira para la que juega desapareciera en un futuro, el estadounidense dice que está preparado para impulsar el crecimiento de su canal de YouTube y competir en torneos, antes de rendirse al PGA Tour.

La semana pasada trascendió que el PIF de Arabia Saudí retirará su financiación a LIV, y no hay garantía de que la liga pueda mantenerse después de la temporada 2026. Ante ese futuro incierto, DeChambeau -según se informa- está buscando un nuevo contrato por valor de cientos de millones de dólares, podría estar ya apuntando a… YouTube.

“Creo que, desde mi perspectiva, me encantaría triplicar el tamaño de mi canal de YouTube, tal vez incluso más”, dijo según ESPN.com mientras practicaba para el torneo de esta semana en Virginia.

“Me encantaría hacer un montón de doblajes en diferentes idiomas, dándole al mundo más razones para ver YouTube. Y luego me encantaría jugar en torneos que me quieran.”

Admitió que las posibles sanciones que enfrentaría por parte de la PGA Tour serían “bastante desafortunadas en mi opinión, considerando lo que podría hacer por ellos”.

Bryson aceptó “estar completamente conmocionado (por el retiro de PlF), no esperaba que sucediera. Un par de meses antes: ‘Estamos aquí hasta 2032. Tenemos financiamiento hasta 2032′, y así se lo dije a todo el mundo, y eso es lo que me dijeron”.

“Y luego, ya sabes, no he tenido ninguna comunicación. Y lamentablemente, las cosas están avanzando en una dirección diferente. Obviamente, ellos querían avanzar”.

“Hay varios modelos diferentes (sobre el futuro de LIV). Mira, el PGA Tour tampoco lo está haciendo tan bien. Seamos honestos sobre la situación. Ellos tienen los medios de comunicación”.

“Tienen a todo el mundo de su lado que ayuda a inflarlo. Pero están reduciendo el tamaño de los campos, despidiendo empleados y reestructurando su negocio también”, abundó sobre la gira para la que jugó antes de emigrar a LIV.

DeChambeau, un gran atractivo para YouTube

Bryson DeChambeau es uno de los atletas profesionales más exitosos de YouTube. Actualmente tiene 2,69 millones de suscriptores. Sus últimos cinco videos superaron el millón de visualizaciones, incluyendo un video del Masters con 2.6 millones de visualizaciones. El video de DeChambeau “Break 50” con el presidente Donald Trump tiene más de 17 millones de visualizaciones.

Si DeChambeau pudiera triplicar esa cantidad de suscriptores, los números seguirían disparándose. La mayor interrogante para DeChambeau será cuánto vale eso para él. Sin duda, es un negocio lucrativo, pero con los premios del golf profesional superando habitualmente los 20 millones de dólares, será difícil renunciar a ello.

Por supuesto, sin una extensión de contrato con LIV, podría encontrarse en tierra de nadie. Si el PGA Tour no está tan dispuesto a extenderle la alfombra roja para su regreso —como lo hizo con Brooks Koepka—, podría beneficiar a DeChambeau. El golfista podría apoyarse en YouTube hasta que el Tour le abra un camino.

El jugador de 32 años está en la plenitud de su carrera, y no jugar de tiempo completo podría perjudicar sus posibilidades de participar y ganar torneos importantes.