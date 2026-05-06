La Copa México de Clavados será en Zapopan confirma World Aquatics

Habrá Copa México en Jalisco. Osmar Olvera y Juan Celaya son dos de los grandes clavadistas mexicanos que han brillado en eventos internacionales celebrados en el complejo acuático de Zapopan. (Foto especial)

World Aquatics dio a conocer este miércoles que México, concretamente en Zapopan, Jalisco, se llevará a cabo un evento internacional del clavados al que la Conade ha denominado Copa México del 16 al 19 de julio próximo.

El mismo organismo también confirmó que México albergará una de las etapas de la Copa del Mundo de Clavados en 2027 en sede por confirmar. Las etapas de Montreal, Canadá y Beijing, China están confirmadas.

La noticia que World Aquatics confirmó a través de un comunicado se da a conocer semanas después de que en Zapopan se canceló la Copa del Mundo de Clavados de 2026 por motivos de seguridad, tras la captura y muerte del ‘Mencho’, uno de los capos más peligrosos en la zona.

La Copa México de Clavados de julio próximo se desarrollará en el Centro Acuático CODE Metropolitano, el centro nacional de entrenamiento de clavados de México, ubicado en Zapopan, Jalisco.

Fernando Platas, presidente de la Asociación Mexicana de Deportes Acuáticos, calificó la noticia como, “un gran día para las aspiraciones de México como sede de eventos acuáticos, y para los competidores de todo el mundo, especialmente de América”.

Gobernador de Jalisco aplaude el regreso de los clavados

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, expresó su entusiasmo por el evento: “Nos llena de orgullo la noticia de que los mejores clavadistas del mundo regresarán a Jalisco el próximo julio y que el mundo confía en nuestro estado. Responderemos con competencias de alto nivel, así como con la energía, la calidez y, por supuesto, la rica herencia cultural y gastronómica que definen a la gente de Jalisco. Queremos que vivan el deporte intensamente, que disfruten de nuestras ciudades y que se lleven lo mejor de nuestra gente: su cercanía y hospitalidad”.

Zapopan, cuna de medallistas mundiales

En la Copa del Mundo de Clavados de 2025, el mexicano Randal Willars Valdez logró una histórica victoria en casa en la final de la plataforma de 10 metros.

Osmar Olvera Ibarra también tuvo una destacada actuación, y este evento le sirvió de trampolín para conseguir el título mundial en la plataforma de 3 metros en el verano de 2025 en Singapur, su segundo título mundial tras su triunfo en la plataforma de 1 metro en Doha 2024.

Calendario de eventos reconocidos por World Aquatics en 2026

12-14 de junio — Madrid, España

3-5 de julio — Bolzano, Italia

16-19 de julio — Zapopan, México

30 de octubre-1 de noviembre — Kuala Lumpur, Malasia

10-13 de diciembre — Christchurch, Nueva Zelanda

18-20 de diciembre — Kowloon Hong Kong, China

Reconocen la tradición de clavados en México

“En los últimos años, se ha observado un claro impulso en los clavados en México. En 2025, el país fue sede de su primera Copa Mundial en una década. El ambiente fue excepcional. Los atletas comentaron constantemente la energía y el apoyo que sintieron durante toda la competencia”, dijo por su parte Bashar Al-Saffar, presidente del Comité Técnico de Clavados de la World Aquatics.

México ha sido sede de 49 eventos de la World Aquatics hasta la fecha, incluyendo 29 Copas Mundiales de Clavados y otras competencias internacionales reconocidas, lo que subraya su importancia en el calendario mundial de deportes acuáticos.