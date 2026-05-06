Tiger Woods recibe atención física y psicológica en Zúrich, Suiza

Continúa en tratamiento. Se ignora cuándo saldrá Tiger Woods de su rehabilitación, pero era necesaria para su salud física y mental. (Foto especial)

El nombre de Tiger Woods vuelve a estar presente en días previos al PGA Championship, segundo Major de la temporada a jugarse la próxima semana en el Aronimink Golf Club.

Como era de esperarse Woods no participará en dicho torneo por estar recibiendo tratamiento tanto físico como psicológico, después del accidente automovilístico que tuvo el 27 de marzo en Júpiter Island, Florida, y que lo llevó a pasar unas horas en la cárcel por manejar bajo los efectos de alguna sustancia.

Si bien no se ha anunciado la ubicación específica de dónde recibe tratamiento el ganador de 15 Majors, se cree que el golfista está en Zúrich, Suiza, buscando tratamiento.

Woods no ha competido en un torneo del PGA Tour desde el Open Championship en julio de 2024. No está claro si Woods volverá al golf en 2026.

“Tiger Woods está sometiéndose a un tratamiento psicológico ‘intensivo’ de tres meses en un centro de rehabilitación, después de su dramático arresto por DUI el mes pasado, según un informe”, detalló Katherine Donlevy del New York Post.

Según una fuente cercana a la pareja de Woods, Vanessa Trump, el legendario golfista estaría recibiendo “atención física y psicológica” en un centro de Zúrich, Suiza, donde está logrando avances extraordinarios en su presunto abuso de analgésicos durante años, según declaró al Daily Mail.

“’Tiene un médico especialista en manejo del dolor que lo está ayudando a lidiar con su dolor corporal sin opioides adictivos’, dijo la fuente, según el medio.”

Tiger Woods se perdió tanto el Masters de Augusta como el PGA Championship en medio de la rehabilitación.

Compromiso en trabajar para su bien

En marzo, Woods anunció su decisión de alejarse del golf “por un tiempo”. Enfatizó un compromiso de “trabajar para lograr una recuperación duradera”.

“Conozco y entiendo la gravedad de la situación en la que me encuentro hoy”, señaló Woods en una declaración del 31 de marzo. “Me estoy alejando por un tiempo para buscar tratamiento y concentrarme en mi salud.