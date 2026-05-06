Toluca vs Los Ángeles FC: horario y dónde ver en vivo la semifinal de vuelta de Concacaf

Toluca vs Los Ángeles FC: ¿a qué hora juegan la semifinal de vuelta de la Concacaf? (Toluca FC)

Toluca enfrenta a LAFC buscando remontar la serie en semifinales de Concachampions este miércoles 6 de mayo de 2026. La Copa de Campeones de la Concacaf está en su fase final y el partido de vuelta entre Deportivo Toluca Fútbol Club y Los Angeles Football Club se definirá esta tarde en el Nemesio Diez.

El equipo de la MLS, proveniente de Los Ángeles, Estados Unidos, llega seguro tras su victoria en el partido de ida de la Concacaf frente al conjunto mexiquense, para quienes el gol como visitante hace vislumbrar una remontada probable.

Aquí te decimos a qué hora juega Toluca hoy y todos los detalles del LAFC vs Toluca, así como cuál fue el resultado en la semifinal de ida, en está, etapa de cara a la final de la Concachampions 2026.

Toluca vs Los Angeles FC: a qué hora juega Toluca en la semifinal de vuelta de la Concachampions

Hoy juega Toluca como local en el partido de vuelta de la Concacaf Champions Cup ante el LAFC en toluca de lerdo.

Este miércoles 6 de mayo, los Diablos recibirán en la capital mexiquense al equipo de la MLS en punto de las 19:30 horas para disputar la semifinal de vuelta de la Concachampions.

El Turco Mohamed expresó la importancia de la localía y el apoyo de la afición desde el infierno, asegurando que: “El jugador número 12 acá ha sido fundamental, nos ha apoyado siempre, y ahora que lo necesitamos tanto va a ser mucho más. Creo que mañana nos va a dar un extra más de lo que nos viene dando siempre”, expresó en conferencia de prensa previa al partido.

Cómo y dónde ver en vivo el Toluca vs LAFC hoy

El partido de la CONCACAF Liga Campeones se transmitirá a través de TUDN, aunque únicamente estará disponible a través del canal TUDN USA de la señal de Univisión, o bien se podrá mirar por la app de ViX Premium; sin embargo, estará disponible únicamente en territorio estadounidense, de acuerdo con N+.

Por ello, podrás disfrutar del partido de hoy entre Toluca y Los Angeles FC desde México a través de la plataforma de streaming FOX One.

LAFC vs Toluca: resultado del partido de ida de la semifinal de la Concacaf

El partido de ida en la semifinal de la Concachampions entre el conjunto angelino y el club mexiquense, disputado en el BMO Stadium, concluyó con un marcador de 2-1 a favor de LAFC.

Por ello, el partido de Toluca hoy frente al club de la liga estadounidense será decisivo para definir una final de clubes mexicanos. Con un gol como visitante, Toluca tiene una ventaja invisible, por lo que, en el pronóstico del partido de vuelta en la semifinal de la Concacaf, la remontada de los Diablos no resulta imposible, trayendo a LAFC al infierno.