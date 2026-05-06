Diablos Rojos inicia serie con triunfo ante El Águila

EMOCIONES INTENSAS. En el Harp Helú se vive todo un espectáculo. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

A Diablos Rojos se le dificulta ganar en casa, el Estadio Alfredo Harp Helú, sin embargo, lo logran. Por cuarto partido consecutivo los bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) necesitaron extra innings para llevarse el triunfo, en esta ocasión ante El Águila de Veracruz, en el primero de la serie.

Un mal tiro del parador en corto César Isturiz a primera base permitió que Río Ruiz, quien había entrada como emergente por los escarlatas en el cierre de la décima, llegara hasta home para dejar la pizarra 7-8.

Diablos Rojos también necesitó de entradas adicionales para ganar los tres juegos ante Guerreros de Oaxaca, por lo que su cuarto final cardiaco debe encender las alertas en Lorenzo Bundy, timonel rojo.

EMOCIONES TEMPRANAS

La carrera de la quiniela se presentó en el primer ataque escarlata. Carlos Sepúlveda, primero en el orden, bateó un doble por el derecho, se robó tercera y entró de pisa y corre, gracias a un profundo fly al izquierdo, del exligamayorista Robinson Canó.

Los locales aumentaron la ventaja en el tercer inning, gracias a Juan Carlos Gamboa, quien conectó sencillo al central, llegó a tercera con sencillo de Carlos Sepulveda y timbró en pisa y corre por elevado de Franklin Barreto. Canó se presentó de nuevo en la pizarra al sacarla del campo por el central, para el 0-4.

RALLY VERACRUZANO

Cuando parecía que el abridor Ricardo Pinto tenía dominados a los bates de El Águila vino una ofensiva que congeló el infierno, en el quinto rollo.

Roberto Valenzuela comenzó la fiesta con doble por el derecho, seguido de hit de Jake Cave, base por bolas a Kristian Delgado, Alí Solís se embasó por error de Maikel Franco, César Isturiz conectó hit por el derecho y Daniel Montaño doble por el izquierdo, para anotar cinco carreras.

Juan Pablo López entró al relevo para recibir un doble de Carlos Franco que trajo la sexta en los spikes de Montaño (contabilizada para Pinto), para darle la vuelta al primero de la serie en la casa de los rojos.

Diablos Rojos respondió con carrera solitaria en el cierre de ese rollo, gracias a Juan Carlos Gamboa, quien se embasó con hit al central, avanzó en pisa y corre tras fly de Sepúlveda, con wild pitch pisó tercera y timbró por elevado de sacrificio de Barreto, para acercarse a una carrera.

CIERRE CAÓTICO

Veracruz timbró una más en la octava, en los spikes de Roberto Valenzuela, lo que parecía suficiente para llevarse el triunfo, 7-5, pero los pingos empataron en el cierre, con Canó y el cañonero Jon Singleton, tras sencillo de Carlos Pérez.

Las acciones se fueron más allá de las nueve entradas, y en el cierre de la décima, vino la pifia de Izturis, quien mandó el tiro a primera ‘a la loma’, y Ruiz pudo anotar la de la victoria.

Con este resultado Diablos se mantiene como líder de la Zona Sur, con marca de 11-5, mientras que Veracruz se coloca con 8-8.

En este momento se está jugando la continuación de la serie en la capital mexicana.