Diablos Rojos remonta en la novena y barre a Leones en el Kukulcán

VALDEZ BRILLÓ, PERO EL RELEVO VOLVIÓ A FALLAR

Los Leones de Yucatán cayeron 3-1 ante los Diablos Rojos del México este miércoles por la noche en el Parque Kukulcán Álamo, en el cuarto juego de la serie de playoffs de la Zona Sur. El dominicano César Valdez lanzó una joya de seis entradas en blanco, permitiendo solo tres hits y ponchando a cinco enemigos, respaldado por un cuadrangular solitario de Yadir Drake en la quinta entrada.

Sin embargo, el relevo volvió a ser el talón de Aquiles de los melenudos. En la novena entrada, Julián Ornelas empató el juego con un sencillo y Ramón Flores remolcó dos más con un doble, sellando la remontada escarlata

DIABLOS IMPONE DOMINIO Y AVANZA A LA SERIE DE ZONA

Con esta victoria, los Diablos Rojos completaron la barrida 4-0 sobre Yucatán, eliminándolos por segunda temporada consecutiva en playoffs. El equipo capitalino ha ganado ocho juegos seguidos de postemporada ante los Leones y mantiene un dominio de 28-4 en enfrentamientos desde 2023

Los escarlatas avanzan a la Serie de Zona, donde enfrentarán a los Pericos de Puebla a partir del martes 19 de agosto en el Estadio Alfredo Harp Helú. La serie se jugará a ganar cuatro de siete encuentros, como parte del formato oficial de la LMB, que incluye cuatro etapas: Primer Playoff, Serie de Zona, Serie de Campeonato y Serie del Rey

UNA DE LAS MEJORES RACHAS EN LA HISTORIA DE LA FRANQUICIA

Con esta victoria, los Diablos alcanzaron 12 triunfos consecutivos en playoffs, una marca histórica para la franquicia. La racha incluye las cuatro victorias ante Oaxaca en la Serie de Campeonato 2024, las cuatro frente a Monterrey en la Serie del Rey, y ahora las cuatro ante Yucatán

El equipo dirigido por Lorenzo Bundy se perfila como uno de los favoritos para conquistar el título en la temporada del centenario de la Liga Mexicana de Beisbol.