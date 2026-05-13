Chivas rescata un valioso empate ante Cruz Azul y toma ventaja en la semifinal

SANTIAGO SANDOVAL La revelación. (Francisco Guasco/EFE)

El Club Deportivo Guadalajara dio un golpe estratégico en sus aspiraciones al título tras empatar 2-2 frente a Cruz Azul en el partido de ida de las semifinales del torneo Clausura mexicano. El equipo dirigido por Gabriel Milito supo reponerse en dos ocasiones y ahora tiene el panorama a su favor de cara al duelo definitivo.

Los goles rojiblancos fueron obra de Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda, mientras que por los celestes marcaron Carlos Rodríguez y el nigeriano Christian Ebere, en un encuentro marcado por la intensidad, los errores clave y momentos de gran calidad técnica.

Un inicio dinámico con llegadas en ambas áreas

El encuentro arrancó con un ritmo vertiginoso, con ambos equipos buscando imponer condiciones desde el primer minuto. Apenas al 2’, el argentino José Paradela estuvo cerca de abrir el marcador para los locales tras aprovechar un desajuste defensivo, pero su disparo se fue desviado.

La reacción de Guadalajara no tardó en llegar. Al minuto 8, Richard Ledezma estrelló el balón en el poste, avisando del peligro rojiblanco. La insistencia del Rebaño tuvo recompensa cuando un error del portero colombiano Kevin Mier, quien dejó un rebote en el área, permitió que Santiago Sandoval definiera con zurda para el 0-1.

Cruz Azul responde con calidad y personalidad

Lejos de desmoronarse, el conjunto celeste mostró paciencia y encontró la igualada antes del descanso. Fue al minuto 37 cuando Carlos Rodríguez firmó una auténtica joya: avanzó por la banda derecha y, al ver adelantado a Óscar Whalley, definió con un toque sutil por encima para el 1-1.

El gol revitalizó a los dirigidos por Joel Huiquí, que se fueron al descanso con mejores sensaciones tras un cierre de primera mitad más agresivo.

Intercambio de golpes en un segundo tiempo vibrante

El complemento mantuvo la tónica de intensidad. Guadalajara, consciente de su ventaja en la tabla general, no especuló y buscó retomar la delantera. Lo logró al minuto 50, cuando Ángel Sepúlveda aprovechó un preciso servicio de Miguel Gómez para marcar de cabeza el 1-2.

Sin embargo, la respuesta cementera fue inmediata. Apenas seis minutos después, una falta dentro del área sobre Christian Ebere derivó en penal. El propio delantero nigeriano ejecutó con categoría para firmar el 2-2 y devolver la esperanza a los locales.

Chivas cierra mejor y queda a un paso de la final

En la recta final, ambos equipos generaron oportunidades, pero fue Guadalajara el que mostró mayor ambición ofensiva, impulsado por una camada joven que jugó sin complejos. Aun así, la falta de contundencia evitó que se llevara la victoria.

El empate deja a Chivas con ventaja estratégica, ya que avanzará a la final con cualquier triunfo o incluso con otro empate en el partido de vuelta, gracias a su mejor posición en la fase regular. Por su parte, Cruz Azul está obligado a ganar como visitante para seguir con vida.

Una final en juego y otro duelo por definir

El vencedor de esta serie se enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Pumas UNAM, donde milita el paraguayo Robert Morales, y Pachuca, que cuenta con el olfato goleador del venezolano Salomón Rondón.

La emoción está garantizada en un cierre de torneo que promete un desenlace electrizante.