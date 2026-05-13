Jon Rahm enfrenta el PGA Championship con la intención de ganar su tercer Major

PGA Championship. Jon Rahm juega esta semana su segundo torneo grande la temporada 2026. (Abbie Parr/AP)

El español Jon Rahm es una de las esperanzas del circuito LIV Golf para ganar el PGA Championship, segundo Major de la temporada que se juega desde este jueves en el Aronimink Golf Club, cerca de Filadelfia.

Rahm, triunfador en el US Open 2021 y Masters 2023, compartirá las dos primeras jornadas con el favorito y número dos del mundo el norirlandés Rory McIlroy (campeón del Masters 2025 y 2026) y el estadounidense Jordan Spieth.

Rahm llega a Filadelfia con dos victorias (Hong Kong y México), tres segundos puestos, otros dos top 10 en el circuito LIV Golf, pero su bajo resultado del mes pasado en el Masters de Augusta (puesto 38) le pesó y para este torneo grande tiene el reto de demostrar que su golf está en forma, aspirando a ganar su tercer Major.

El año pasado Rahm tuvo la victoria en su mano en el recorrido de Quail Hollow Club de Charlotte, pero se hundió en los tres últimos hoyos y cedió en el mano a mano con el estadounidense Scottie Scheffler, recordando sus batallas por la cima del ranking mundial con el texano, antes de marcharse a LIV Golf.

“El PGA Championship me recordó el año pasado, que por alguna razón no hemos rendido al máximo”, afirmó Rahm al referirse a los golfistas españoles en este Major.

David Puig y Ángel Ayora (debutantes) son los otros dos jóvenes españoles que tendrán el difícil reto inicial de superar el corte para jugar el fin de semana.

Por su parte el número uno del mundo Scottie Scheffler compartirá ronda con Matthew Fitzpatrick y Justin Rose.