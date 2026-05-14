Carlsen Reina en Malmö

EN LA CIMA. El noruego Magnus Carlsen, actual número uno del ranking mundial.

El torneo de ajedrez TePe Sigeman & Co 2026 ofreció una semana de ajedrez de altísimo nivel en la ciudad sueca de Malmö, consolidándose una vez más como una de las citas clásicas del calendario internacional.

Entre el 1 y el 7 de mayo, el Elite Plaza Hotel acogió a ocho grandes maestros en un formato todos contra todos. El noruego Magnus Carlsen, actual número uno del ranking mundial, llegó como gran favorito, pero tuvo que hacer frente a rivales de enorme calibre: el uzbeko Nodirbek Abdusattorov —campeón del Tata Steel—, el indio Arjun Erigaisi y el turco Yagiz Kaan Erdogmus, el prodigo que batió el récord de ser el jugador más joven en alcanzar los 2700 de ELO.

UNA EXTENUANTE FINAL

El camino al título no fue sencillo para Carlsen. En la cuarta ronda cayó ante Van Foreest en una extenuante final, y Erdogmus aprovechó para arrebatarle el liderato con una exhibición ante Grandelius. Más tarde, Erigaisi tomó el mando al superar a Zhu Jiner con negras en la sexta jornada, dejando a Carlsen y Erdogmus a medio punto.

La última ronda deparó un final de película. El noruego doblegó a Erdogmus en partida clásica y, tras empatarse con Erigaisi en puntos, se impuso 2-1 en el desempate a blitz. El indio, líder hasta el último momento, pagó caro una apertura fallida contra el joven Andy Woodward.

GARANTIZAR COMBATIVIDAD SOBRE EL TABLERO

Como cada año, el reglamento de Malmö —que veta las tablas antes del movimiento 40— garantizó combatividad sobre el tablero. El TePe Sigeman 2026 se despidió dejando la vara alta para la próxima edición.

Erigaisi- Woodward

Defensa Nimzoindia

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.g3 0–0 5.Ag2 Cc6 6.e4 Axc3+ 7.bxc3 d6 8.g4 Ca5 9.h4 Cxc4 10.h5 (Las blancas queman todos sus puentes. Hay que admirar el espíritu de lucha de Erigaisi)

Cd7 11.Dd3 b5 12.a4 Aa6 13.g5? (Conviene el desarrollo 13.Cf3 y luego h6)

c5 14.axb5 Axb5 15.Ce2 Tb8 16.Dh3? (Muy grave. Correcto es 16.h6)

16….Ca5 17.Ae3 Cb3 18.Ta3 Axe2 19.Rxe2 cxd4 20.cxd4 Dc7 21.Rf3 f5 22.gxf6 Txf6+ 23.Rg4 e5 24.d5 Cd4 25.Rg3 Cc5 26.Rh2 Cc2?? (En una sola jugada echan por la borda todos sus esfuerzos anteriores; h6 o a5 ganan sin dificultades)

27.Axc5 dxc5 28.Tc3 Txf2 29.Tc1 Cd4 30.Txc5 Dd6 31.Tc8+ Txc8 32.Txc8+ Tf8 33.Dc3 Df6 34.Txf8+ Dxf8 35.Dc7 Df4+ 36.Rh3?? (Vuelve a quedar perdido. Las tablas se alcanzaban con 36.Rh1)

36….De3+ 37.Rh2 Df4+ 38.Rh3 g5 39.hxg6 Dh6+ 40.Rg3 Df4+ 41.Rh3 Dh6+ 42.Rg3 Dxg6+ 43.Rh2 Dh6+ 44.Rg1 Dc1+ 45.Dxc1 Ce2+ 46.Rf2 Cxc1 47.Re3 Rf7 48.Rd2 Cb3+ 49.Rc3 Cd4 50.Rb4 Re7 51.Ra5 h5 52.Ra6

. .

52….h4?? [A la victoria conduce 52...Rd6 53.Rxa7 Rc5 54.Rb7 Cb5 55.Rc8 Rd6 56.Rb7 Cc3 57.Rb6 h4 58.Ra5 Cd1 59.Rb4 Cf2 y el peón avanza]

53.Rxa7 Rd6 54.Rb6 Cc2 55.Rb5 Ce3 56.Af3 h3 57.Rb4 Cc2+ 58.Rc3 Cd4 59.Ah1 Ce2+ 60.Rd2 Cd4 [Si 60...Cg3 61.Af3 h2 62.Re3 h1:D 63.Axh1 Cxh1?? 64.Rf3 las blancas ganan] ½–½