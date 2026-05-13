“Hoy tenemos miedo”: La cruda denuncia de gimnastas mexicanas por abusos psicológicos

Gimnastas mexicanas denuncian violencia psicológica Difundieron un video en sus redes sociales (Crónica Digital)

Integrantes de la Selección Mexicana de gimnasia rítmica hicieron pública una denuncia sobre presuntos abusos psicológicos y presión emocional dentro de su preparación deportiva rumbo a Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

A través de un video difundido en redes sociales, las gimnastas del conjunto nacional aseguraron que atraviesan un escenario marcado por la incertidumbre y el temor sobre su continuidad en el proceso olímpico.

Las atletas aparecieron frente a la cámara antes de iniciar uno de sus entrenamientos para explicar que decidieron hablar después de enfrentar situaciones que, afirman, han afectado directamente su salud mental.

En el mensaje, las deportistas reconocieron que el ambiente dentro del alto rendimiento las llevó a un límite emocional.

¿Qué pasa con el equipo de gimnasia rítmica mexicano?

“Somos atletas, pero también somos humanos”, expresó Kimberly Salazar durante el pronunciamiento, al señalar que actualmente viven “con preocupación y con miedo” sobre lo que pueda ocurrir con su futuro deportivo.

La declaración estuvo acompañada por los testimonios de Julia Gutiérrez Pereyra, Dalia Alcocer Piña y Adirem Tejada Amaro, quienes respaldaron el mensaje y sostuvieron que el problema no corresponde únicamente a situaciones recientes.

Dalia Alcocer explicó que decidieron hacer pública la denuncia debido a que las experiencias descritas, según afirmó, también fueron vividas por generaciones anteriores de gimnastas mexicanas. La atleta sostuvo que el grupo consideró necesario detener prácticas que han permanecido dentro del entorno deportivo durante años.

Uno de los aspectos más delicados de la denuncia tiene relación con el miedo de las atletas a quedar fuera de futuras convocatorias después de haber alzado la voz públicamente. Durante el mensaje, las gimnastas reconocieron que existe preocupación por perder el trabajo realizado durante varios años dentro del proceso olímpico.

“Tenemos miedo de ser sacadas del proceso. Miedo a perder años de esfuerzo y trabajo”, expresó Julia Gutiérrez al referirse a la posibilidad de no continuar dentro de las próximas competencias internacionales.

Las deportistas señalaron que el proceso rumbo a Los Ángeles 2028 incluye eventos como los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Panamericanos, competencias fundamentales para mantenerse dentro del ciclo olímpico.

En otra parte del mensaje, las atletas remarcaron que ninguna deportista debería verse obligada a elegir entre su salud mental, su dignidad y su carrera profesional, una frase que sintetizó el tono de la denuncia difundida en redes sociales.

El patinador mexicano Donovan Carrillo mostró su apoyo a las gimnastas tras la publicación del video: “Ojalá que todo se arregle en favor de ustedes las deportistas”

¿A quién denuncian las gimnastas mexicanas?

En entrevista a ESTO, las integrantes del conjunto nacional de gimnasia rítmica señalaron a Blajaith Aguilar, entrenadora del equipo, de presuntos abusos psicológicos. Sin embargo, la acusada rechazó a este mismo medio lo dicho por las gimnastas.

Gimnastas mexicanas piden respuestas de autoridades deportivas

En el video, las deportistas detallaron que buscaron apoyo de distintas instituciones relacionadas con el deporte mexicano para exponer las situaciones que enfrentan dentro de su preparación internacional. Entre los organismos mencionados aparecen la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Federación Mexicana de Gimnasia y el Comité Olímpico Mexicano.

De acuerdo con las integrantes del equipo, la CONADE ya atendió sus inquietudes y mostró disposición para escuchar el caso. Sin embargo, señalaron que continúan esperando una respuesta formal de la Federación Mexicana de Gimnasia y del Comité Olímpico Mexicano.

Las atletas insistieron en que el objetivo de hacer pública la situación no es generar confrontación, más bien buscan que las autoridades deportivas actúen “con humanidad y responsabilidad” frente a quienes representan a México en competencias internacionales.

Hasta ahora, ninguna de las instituciones señaladas ha emitido un posicionamiento oficial amplio sobre las acusaciones realizadas por las integrantes del conjunto nacional.