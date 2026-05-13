Cruz Azul vs Chivas: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la semifinal de ida de la Liga MX

Cruz Azul vs Chivas La Maquina recibe a Guadalajara en el Estadio Banorte (Crónica Digital)

Cruz Azul y Chivas juegan hoy el partido de ida de la semifinal del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. A continuación, te contamos todos los detalles del encuentro de este miércoles 13 de mayo: horario y dónde ver en vivo.

El Estadio Banorte será el escenario en dónde el Club Deportivo Guadalajara intente tomar ventaja para regresar a casa con la tranquilidad para liquidar la serie y convertirse en finalista de la primera división del futbol mexicano.

Previa y pronóstico Cruz Azul vs Chivas: partido de ida semifinal de la Liga MX

La Maquina alcanzó las semifinales después de dejar fuera al Atlas. El equipo dirigido por Joel Huiqui ganó los dos encuentros de la serie y firmó un marcador global de 4-2, resultado que confirmó el buen momento futbolístico de los cementeros en la Liguilla.

La escuadra tapatía avanzó tras una eliminatoria dramática frente a Tigres. Luego de caer 3-1 en el primer encuentro, Chivas respondió en casa con una victoria 2-0 que equilibró el global y le permitió avanzar gracias a su mejor posición en la tabla general.

Los antecedentes recientes entregan un panorama equilibrado. Esta será la octava serie eliminatoria entre ambos clubes. Chivas presume ventaja histórica con cuatro clasificaciones, mientras Cruz Azul acumula tres.

Los dirigidos por Gabriel Milito acumulan una racha positiva jugando instancias finales en el Estadio Azteca, donde ha logrado avanzar en 3 de las últimas 5 series de fase final.

El pronóstico apunta a una eliminatoria cerrada. Cruz Azul luce sólido por su funcionamiento colectivo y por el impulso de jugar la ida en casa. Guadalajara, en cambio, llega motivado tras sobrevivir a una serie límite y con antecedentes favorables. Sin embargo, todo apunta a un empate hoy en el Estadio Banorte.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs Chivas hoy?

El silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Banorte de la Ciudad de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Cruz Azul vs Chivas?

La transmisión del partido podrá seguirse por televisión abierta y sistemas de paga.

Los aficionados tendrán la posibilidad de ver el encuentro a través de Azteca 7, Canal 5 y TUDN. En plataformas digitales, la señal estará disponible mediante VIX Premium.

Alineaciones probables Cruz Azul vs Chivas

Cruz Azul saltaría al terreno de juego con Jorge Rodarte en la portería; Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos y Amaury García en zona defensiva; Charly Rodríguez, Agustín Palavecino y José Paradela en el medio campo; Carlos Rotondi y Christian Ebere como piezas ofensivas.

Chivas perfila a Oscar Whalley bajo los tres postes; José Castillo, Bryan González, Diego Campillo y Omar Govea en defensa; Efraín Álvarez, Fernando González y Richard Ledezma en la creación; Santiago Sandoval, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda en ataque.