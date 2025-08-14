Rahm y Niemann, cara a cara por el título del LIV Golf y 18 millones de dólares

GRAN FINAL. El ganador no solo se coronará como el mejor del año, sino que se llevará un bonus de 18 millones de dólares, además de los 4 millones que otorga el primer lugar del torneo. (Ilustración generada por la IA Copilot).

Duelo de titanes en el cierre de temporada del LIV

Este viernes 15 de agosto inicia el último torneo individual de la temporada del LIV Golf, en el campo de golf de Indianápolis, donde el español Jon Rahm y el chileno Joaquín Niemann se juegan el título de campeón del circuito. El torneo se disputará hasta el domingo 17, con inicio de actividades a las 9:00 a.m. hora local, equivalente a las 8:00 a.m. en la Ciudad de México.

El ganador no solo se coronará como el mejor del año, sino que se llevará un bonus de 18 millones de dólares, además de los 4 millones que otorga el primer lugar del torneo. El segundo lugar en la clasificación general recibirá 8 millones y el tercero, 4.

NIEMANN LLEGA COMO LÍDER, RAHM BUSCA REVALIDAR EL TÍTULO

Niemann, de 26 años, lidera la clasificación con 208.43 puntos, seguido por Rahm con 196.16, lo que deja al español con opciones reales de repetir el campeonato que ganó en 2024. El chileno ha ganado cinco torneos esta temporada (Adelaida, Singapur, México, Virginia y Reino Unido), pero fuera de esos triunfos, su mejor resultado ha sido un duodécimo lugar.

Rahm, por su parte, no ha ganado ningún torneo en 2025, pero ha sido constante: ha terminado en el Top-10 en 11 de 12 eventos, incluyendo tres segundos lugares. Su regularidad lo mantiene en la pelea por el título.

SISTEMA DE PUNTOS Y ESCENARIOS POSIBLES

El sistema de puntuación del LIV otorga 40 puntos al ganador, 30 al segundo, 24 al tercero, y así sucesivamente. Según este esquema, Niemann tiene un 58.7 % de probabilidades de coronarse, mientras que Rahm cuenta con un 41.3 %.

Para que Rahm gane el campeonato, debe quedar primero y esperar que Niemann no sea segundo. Si el español termina segundo, el chileno solo necesita ser cuarto para asegurar el título.

FINAL POR EQUIPOS Y CIERRE DE TEMPORADA EN MICHIGAN

La temporada 2025 del LIV Golf concluirá con la final por equipos del 22 al 24 de agosto en Michigan. El equipo Legión XIII, capitaneado por Rahm, lidera la clasificación con 224.66 puntos, seguido por los Crushers de Bryson DeChambeau, quien ya no tiene opciones en la competencia individual.