José de Jesús Rodríguez se coloca en 8vo sitio en el Abierto de Perú

Dinners Club Perú Open . José de Jesús Rodríguez compite en el evento del PGA Tour Américas tras participar en el Monday Qualifier. (Foto especial)

José de Jesús Rodríguez se despachó ronda de 64 golpes y ascendió al octavo sitio en solitario en el Dinners Club Perú Open del PGA Tour Américas, el mexicano suma -11 golpes y está a tres de distancia del líder estadounidense Conner Godsey.

Con este resultado el veterano jugador de 45 años es el mejor latinoamericano a la mitad del torneo que se juega en Los Inkas Golf Club. El guanajuatense mejor conocido como ‘El Camarón’ se ganó el derecho de competir tras ganar un playoff en la clasificación abierta del lunes.

Rodríguez, que inició ronda por la mañana, logró con sus 64 golpes libre de bogeys la segunda más baja de la jornada, después de una de 63 del estadounidense Joshua Lee.

Después del mexicano hay otros tres latinos en el top 25: Marcos Montenegro (Argentina, T13 con -9), Iván Camilo Ramírez (Colombia, T17 con -8) y el también mexicano Omar Morales (T17 con -8). Para los dos últimos este fue su primer corte superado de la temporada.

En el caso de Morales su ronda de 65 es la más baja que firma en la actual temporada del PGA Tour Américas y al igual que Rodríguez está en posición de seguir mejorando el fin de semana.

Conner Godsey, firme líder

Conner Godsey, quien el jueves se convirtió en el único jugador que ha logrado el récord de 63 golpes de Los Inkas Golf Club en dos ocasiones, se separó en solitario en el liderato con una segunda ronda de 67.

Con un total de 130 (-14) el estadounidense de 34 años entrará al fin de semana con un golpe de ventaja sobre su compatriota Joshua Lee, quien este viernes hizo un águila y siete birdies para ser el tercero en anotar un 63 esta semana y el noveno en la historia de este evento del PGA Tour Américas.

Detrás de Godsey y Lee hay un grupo de cinco jugadores que comparten el tercer lugar con -12 golpes.

Entre ellos aparece David Pastore, quien siguió su primera ronda de 63 con un 69 que incluyó un hoyo en uno en el par-3 del hoyo 4, donde pegó un hierro-6 con viento en contra desde 183 yardas.

Los otros con -12 son Patrick Flavin, quien viene de ganar el Abierto del Centro Zurich y es número uno de la Lista de Puntos del Tour, Walker Lee, Joseph Winslow y el canadiense Peyton Callens.