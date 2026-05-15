Jon Rahm aún con opciones en el PGA Championship

PGA Championship - Round 2. Jon Rahm sufrió en su segundo recorrido, pero logró salvar el par de campo. (STEVEN M. FALK/EFE)

Jon Rahm aún con opciones para aspirar a ganar el tercer Major de su carrera, ahora en el PGA Championship que se juega en el retador campo Aronimink que ha puesto a prueba a los jugadores más excelsos, el español se ubica a tres golpes de un par de líderes, los estadounidenses Alex Smalley y Maverick McNealy.

Rahm se impuso a un inicio de siete pares seguidos para lograr dos birdies en los cuatro siguientes hoyos. Luego parecía que se venía abajo con bogeys en el 13 y el 15 podrían haber minado su moral, sin embargo, logró sacar el par de campo para compartir el sitio 16 con suma de 139 (-1).

En la cúspide de la clasificación están por el momento dos jugadores que no están en la lista de favoritos Alex Smalley y Maverick McNealy, que con rondas de 69 y 67 suman 136 (-4). La puntuación más alta en 36 hoyos para liderar este Major desde 2012 en Kiawah Island. Por fortuna para todos, el campo que no ha permitido que nadie se aleje demasiado.

A ambos golfistas los persiguen a cuatro golpes siete campeones de torneos importantes, incluyendo a Scottie Scheffler, Justin Thomas, Jon Rahm y Hideki Matsuyama. El campeón del Masters.

Rory McIlroy se repuso de un inicio catastrófico y también está ahí, empatado en el puesto 30 tras una ronda impecable de 67 golpes, a solo cinco del líder. “Cualquiera que pase el corte debe sentir que tiene posibilidades en el torneo”, dijo McIlroy.

“Esta es la disposición de banderas más difícil que he visto desde que estoy en el circuito profesional”, dijo Scheffler tras lograr una tarjeta de 71 golpes. “Y eso incluye los Abiertos de Estados Unidos. Incluye Oakmont”.

McNealy se convirtió en el único jugador en alcanzar los- 6 golpes en algún momento, embocó un golpe desde el búnker para lograr un eagle en el par 5 del hoyo 16 y le comentó a su hermano y caddie, Scout, que estaba asombrado de lo bien que estaba jugando. Luego sumó tres birdies en los siguientes cinco hoyos hasta que algunos errores le pasaron factura, como a casi todos. “Este es un terreno desconocido para mí”, dijo McNealy.

McIlroy y Jordan Spieth (73) están empatados en el puesto 30, ambos con el Grand Slam en mente.

Spieth necesita el PGA para completar el Grand Slam de carrera, mientras que McIlroy, como campeón del Masters, es el único con posibilidades de lograr el Grand Slam de calendario, algo que nunca se ha conseguido.

El español David Puig dio el salto hasta el sitio nueve, luego de ronda de 67 y suma de -2 golpes.

Los únicos latinos que pasaron el corte fueron el chileno Joaquín Niemann y el venezolano Jhonatthan Vegas y aunque ambos tienen pocas opciones tras suma de +2 y +4 en el acumulado seguirán intentando remontar el fin de semana.