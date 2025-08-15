Tigres vs Pachuca femenil: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

Tigres UANL juega hoy contra Pachuca Femenil en el Estadio universitario Liga MX Femenil (Crónica Digital)

Tigres Femenil y Pachuca Femenil protagonizan este viernes 15 de agosto uno de los partidos más interesantes de la Jornada 7 del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil.

El Estadio Universitario será escenario de un choque que enfrenta a dos de los equipos más poderosos del torneo, uno con la ambición de recuperar el liderato y el otro con la misión de refrendar su papel como vigente campeón.

Las Amazonas llegan con una racha imparable que refleja solidez en todas sus líneas, mientras las Tuzas afrontan el reto de reencontrarse con la regularidad y volver a sumar de tres.

Con figuras de talla internacional como Jennifer Hermoso y Charlyn Corral, el partido promete goles y un buen espectáculo para quienes asistan al estadio o quienes sigan la transmisión en vivo desde sus hogares.

Previa y pronóstico Tigres Femenil vs. Pachuca Femenil | Jornada 7 de la Liga MX Femenil

Las Amazonas llegan a este compromiso con paso perfecto en sus últimos cinco encuentros, incluida una victoria por 2-0 frente a Tijuana que confirmó su poderío ofensivo y equilibrio defensivo. Con Jennifer Hermoso y María Sánchez como referentes en el ataque, Tigres UANL se mantiene como un serio aspirante al liderato.

Pachuca, por su parte, ha tenido un arranque menos constante. El empate 2-2 ante Querétaro dejó sensaciones encontradas en un equipo que todavía busca regularidad. Sin embargo, las Tuzas cuentan con la máxima goleadora del torneo, Charlyn Corral, quien acumula ocho tantos y se perfila como la principal amenaza para la zaga felina.

El partido enfrenta dos estilos que chocan de manera frontal: la solidez defensiva y equilibrio de Tigres frente al poder ofensivo explosivo de Pachuca. Todo apunta a que el resultado final será de un empate.

¿A qué hora juegan Tigres Femenil vs. Pachuca Femenil hoy?

El encuentro Tigres vs. Pachuca Femenil por la Jornada 5 de la Liga MX Femenil se disputará este viernes 15 de agosto de 2025 en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León. El silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Tigres Femenil vs. Pachuca Femenil?

Los aficionados podrán seguir este enfrentamiento de la Liga MX Femenil a través de la señal de Fox Sports. Además, el partido estará disponible en streaming mediante Amazon Prime Video.

Alineaciones probables Tigres Femenil vs. Pachuca Femenil

Tigres Femenil: Cecilia Santiago; Jimena López, Greta Espinoza, Anika Rodríguez Cristina Ferral; Alexia Delgado, Jacqueline Ovalle, María Sánchez; Jennifer Hermoso, Diana Ordóñez y Aaliyah Farmer

Pachuca Femenil: Estefanny Barreras; Jocelyn Orejel, Ohale Osinachi, María Cadena, Berenice Ibarra; Natalia Mauleón, Myra Delgadillo, Ella Sánchez; Charlyn Corral, Ayooluwa Oke, Chinwendu Ihezuo