Diablos Rojos vence a Olmecas y es líder solitario

OFENSIVA. Funciona el pitcheo escarlata. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Administrativamente se dirá que fue el segundo partido de la serie Olmecas de Tabasco vs Diablos Rojos del México, en la práctica, se trató del primer encuentro entre estas escuadras este fin de semana en el Estadio Alfredo Harp, de la capital mexicana, y los escarlatas defendieron la casa, al vencer 1-6.

La clave del triunfo de los bicampeones fue la constancia en la producción de carreras. Anotaron la de la quiniela en el primer inning, gracias a Jon Singleton, quien recibió base por bolas, avanzó hasta tercera en bola ocupada y pisó home con hit de Julián Ornelas.

Ataque constante de los bicampeones

A partir de entonces la balanza se fue del lado de Diablos Rojos, que anotó dos más en la segunda (José Marmolejos y Moisés Gutiérrez), aún enfrentando al abridor Jeremy Rhodes, quien no pudo adaptarse a la altura de la Ciudad de México, y sufrió al tratar de que su curva encontrara la zona de strike.

Los bicampeones continuaron la producción en la tercera, con jonrón solitario de Jon Singleton, y dos más en la cuarta, con vuelacercas de Robinson Canó, quien remolcó a Gutiérrez, para el 0-6.

Reacción tardía de Tabasco

Tabasco apareció en la pizarra en la sexta, luego de que Marco Hernández conectara hit detrás de segunda y corriera la milla desde la primera base hasta home, con triple de Randy Romero.

Así, Diablos colocó su marca en 27-16, para afianzarse en el liderato solitario de la Zona Sur; mientras Olmecas se quedó con 26-17.

Lluvia interrumpe la serie

Este sábado se comenzó a jugar el partido pospuesto el viernes debido a la fuerte lluvia, pero al llegar a la tercera entrada, con la pizarra 0-3 a favor de Diablos, de nueva cuenta se presentó el chubasco.

Este domingo se reanudará el encuentro, y se disputará el tercero de la serie.