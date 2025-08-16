Cruz Azul vs Santos Laguna: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Partido Cruz Azul vs Santos Laguna en vivo Crédito: Especial

Cruz Azul y Santos Laguna se enfrentan en una nueva jornada de la Liga MX, en un duelo que promete emociones por las realidades contrastantes de ambos equipos. La Máquina Celeste llega en buen momento tras hilar resultados positivos que lo mantienen en la pelea por los primeros puestos de la tabla. Por su parte, Santos busca recuperar regularidad, ya que las derrotas recientes lo han relegado en la clasificación y el margen de error es cada vez más corto.

¿A qué hora y dónde se juega Cruz Azul vs Santos Laguna hoy?

El partido se disputará este sábado 17 de agosto de 2025, en el Estadio Azteca, casa de Cruz Azul. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver en vivo Cruz Azul vs Santos Laguna?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de la transmisión en televisión abierta por Canal 5 (Televisa), además de la cobertura en TUDN. Para quienes prefieran el streaming, el partido estará disponible en la aplicación ViX Premium con señal en vivo y comentarios exclusivos.

Posibles alineaciones

De acuerdo con los últimos entrenamientos y reportes de prensa, estas serían las alineaciones tentativas:

Cruz Azul

Kevin Mier; Rodrigo Huescas, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Dueñas; Erik Lira, Ignacio Rivero; Uriel Antuna, Alexis Gutiérrez, Charly Rodríguez; Ángel Sepúlveda.

EL ONCE PARA ESTA NOCHE. 💙🚂 pic.twitter.com/38wO2XjcnM — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 17, 2025

Santos Laguna

Carlos Acevedo; Omar Campos, Félix Torres, Matheus Doria, Ismael Govea; Alan Cervantes, Juan Brunetta, Pedro Aquino; Harold Preciado, Jair González, Emerson Rodríguez.