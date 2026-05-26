¿Quién es Danhausen y cuál es la “maldición” que llevó a los Knicks a regresar a las finales de la NBA?

Danhausen El luchador se ha convertido en el "amuleto" del equipo neoyorquino tras regresar a unas finales de a NBA por primera vez en 27 años.

Los New York Knicks están en las finales de la NBA por primera vez desde 1999. El equipo de ‘La Gran Manzana’ triunfó ante los Claveland Cavaliers en la serie por la conferencia con 4-0. La afición celebró eufórica el regreso del equipo a la competencia por el título, mientras que una figura que nada tiene que ver con el baloncesto, ha ganado popularidad por “ayudar” a este equipo después de más de dos décadas fuera de estas instancias, se trata de un luchador de reciente incorporación a la WWE llamado Danhausen.

¿Quién es Danhausen y qué pasa con sus “maldiciones”?

El peculiar ascenso de Danhausen como figura viral dentro y fuera de la lucha libre y que recientemente “incursionó” en el baloncesto a través de redes sociales y participación en espacios deportivos. El luchador, conocido por su personaje “muy agradable, muy malvado” y sus supuestas “maldiciones”, se ha convertido en uno de los nombres más comentados tanto en WWE como entre los seguidores del basquetbol estadounidense durante los playoffs de 2026.

Danhausen comenzó a ganar notoriedad en el circuito independiente y posteriormente en AEW gracias a un personaje inspirado en el terror clásico y el humor absurdo.

Su imagen, con maquillaje blanco y negro, así como frases como “You are cursed” (“estás maldito”), lo ayudaron a construir una base de fans muy sólida en redes sociales.

En febrero de 2026 debutó oficialmente en WWE durante el evento Elimination Chamber, apareciendo desde un ataúd dentro de una misteriosa caja que fue presentada durante semanas en programas de Raw y SmackDown. Desde entonces, la empresa lo ha utilizado como un personaje cómico con tintes sobrenaturales que “maldice” a rivales y celebridades, quienes pierden sus combates tras recibir este “hechizo”.

Dentro de WWE, el papel de Danhausen ha sido principalmente el de un luchador de entretenimiento y comedia, aunque con enorme impacto comercial al convertirse en uno de los vendedores de mercancía más exitosos de la empresa tras su llegada y que incluso estuvo entre los talentos con más ventas durante WrestleMania 42.

Su rivalidad más conocida en semanas recientes ha sido contra The Miz y Kit Wilson, a quienes constantemente “maldecía” provocando accidentes y derrotas dentro de la narrativa televisiva de la compañía.

¿Qué hizo Danhausen para “ayudar” a los Knicks a llegar a las finales de NBA?

La conexión con los Knicks comenzó cuando Danhausen apareció en programas de ESPN y otros espacios deportivos durante los playoffs de la NBA. Primero “maldijo” al comentarista Stephen A. Smith en medio de la serie entre Nueva York y los Atlanta Hawks, situación que coincidió con una mala racha del equipo neoyorquino.

Posteriormente, un fanático solicitó mediante cameo que Danhausen “levantara” la maldición de los Knicks y la trasladara a los Cleveland Cavaliers antes de las Finales de la Conferencia Este.

A partir de ese momento, Nueva York comenzó a dominar la serie y terminó avanzando a las Finales de la NBA, lo que provocó una ola de memes y supersticiones entre aficionados. Incluso Danhausen apareció en ESPN declarando que los Cavaliers estaban “malditos”, justo antes de que Cleveland desperdiciara una ventaja de 22 puntos en el Juego 1.

Después de las victorias consecutivas de los Knicks, el luchador publicó mensajes en redes sociales asegurando que “la maldición era real”, alimentando todavía más la narrativa entre los seguidores del equipo.