Sabalenka lanza aviso en París y reafirma candidatura al título

ATRACTIVO. Aryna Sabalenka es todo un espectáculo en la cancha. EFE/EPA/YOAN VALAT (YOAN VALAT/EFE)

La bielorrusa Aryna Sabalenka abrió su participación en Roland Garros 2026 con una victoria en sets corridos sobre Jessica Bouzas (6-4 y 6-2 en 1h15), en un partido que controló desde el inicio y que confirmó su condición de favorita.

Finalista en la edición 2025 —donde cayó ante Coco Gauff—, Sabalenka volvió a París con una actuación sólida: tomó ventaja de 4-0 en el primer set y repitió un dominio aún más claro en el segundo, donde se colocó 5-0 antes de cerrar el duelo.

Contexto competitivo y forma reciente

La tenista de 28 años llega como número 1 del ranking WTA, respaldada por un inicio de temporada dominante que incluye títulos en Indian Wells y Miami y un balance cercano al 90% de victorias en 2026.

Aunque su gira en tierra batida tuvo altibajos —con eliminaciones tempranas en torneos previos—, su precedente inmediato en París es relevante: finalista en 2025 y en progresión sobre la arcilla, superficie donde ha elevado su rendimiento en las últimas temporadas.

Probabilidades rumbo al título

De acuerdo con proyecciones de mercado y casas de apuestas, Sabalenka se ubica entre las máximas favoritas con cuotas que oscilan entre 3.50 y 4.00, lo que equivale a una probabilidad implícita aproximada de 25% a 28% de conquistar el torneo.

Comparte el grupo principal de aspirantes con Iga Świątek (ligeramente favorita por su historial en arcilla) y Coco Gauff, vigente campeona, en un cuadro que anticipa competencia cerrada en la segunda semana.

En este contexto, el arranque firme de Sabalenka no modifica el panorama general, pero refuerza su condición de contendiente directa al título, con margen de crecimiento conf