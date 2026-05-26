Los pobres que descansan mirando correr a los ricos

. La fatiga toma asiento.

Hay una escena que, si uno la mira dos veces, empieza a parecer sospechosa: millones de personas agotadas se sientan a mirar correr a hombres millonarios. El mundo no se ha terminado por cosas menos raras.

El espectador llega del trabajo, del tráfico, de la quincena vencida, de la rodilla que ya anuncia lluvia aunque el cielo no se haya enterado. Llega con ese cansancio sin literatura que no merece estatua ni repetición en cámara lenta. Se sienta. Prende la televisión. Y entonces aparece un joven perfectamente entrenado, vestido por marcas que jamás vestirán al espectador, corriendo sobre un pasto que parece más cuidado que muchos parques públicos.

Y el espectador, en vez de indignarse, se emociona.

No es que no vea la diferencia. La ve. La conoce. La padece. Sabe que el jugador gana sumas que a él le suenan a error bancario. Sabe que ese cuerpo vive en hoteles, aviones, contratos y masajistas, mientras el suyo negocia con el colchón, el recibo de luz y una contractura que no tiene representante.

Pero algo ocurre. Algo suyo, inexplicablemente suyo, empieza a correr ahí.

EL DINERO TAMBIÉN DEBE SUDAR

Al jugador millonario se le perdona casi todo, menos caminar. Puede tener coches absurdos, casas innecesarias, relojes que dan la hora con soberbia, entrevistas vacías como refrigerador de estudiante. Todo eso se tolera. Pero si no corre, se le juzga con severidad popular.

“¡Muévete!”, grita el aficionado desde el sillón, quizá sin haberse movido él mismo en los últimos cuarenta minutos. No importa. Ese grito no habla de atletismo; habla de moral.

Porque el pacto secreto es éste: te aceptamos rico, pero no descansado. Te aceptamos lejano, pero no indiferente. Te aceptamos privilegiado, pero no flojo. El dinero, para ser soportable, debe transpirar en público.

Ahí está la pequeña justicia imaginaria del deporte. En la vida diaria, muchos trabajan hasta desaparecer y nadie los aplaude. Nadie repite en cámara lenta a la cajera que resistió ocho horas de pie. Nadie narra con emoción el cierre de mes del empleado que salvó una oficina sin que la oficina lo salvara a él. Pero en la cancha, un esfuerzo se ve. Un arranque se celebra. Una barrida obtiene ovación. El cuerpo, por fin, tiene testigos.

Quizá por eso el espectador se engancha. No mira sólo al jugador. Mira una versión visible de todo lo que a él le pasa en silencio. El futbolista corre por contrato; el aficionado lo mira por compensación.

CORRER CON PIERNAS AJENAS

La relación entre el jugador rico y el espectador cansado no es simple envidia. La envidia es más pobre, tiene menos imaginación. Aquí hay algo más raro: una delegación del deseo.

El espectador no quiere necesariamente vivir como el jugador. Bueno, un poco sí; tampoco exageremos la dignidad. Pero sobre todo quiere que ese cuerpo haga algo con lo que el suyo ya no puede hacer nada. Que llegue. Que empuje. Que no se rinda. Que gane una pelota dividida como si en ella viniera escondida una reparación mínima del día.

El jugador corre en el campo; el espectador corre dentro de una hipótesis. Corre lo que no corrió, lo que no pudo, lo que dejó pendiente, lo que la vida le fue quitando con esa educación administrativa que tiene el tiempo. Cada sprint le presta al sedentario una juventud momentánea. Cada gol le permite al agotado decir: todavía algo avanza.

Por eso duele tanto cuando el jugador no entrega nada. No es sólo un mal partido. Es una traición simbólica. El espectador no le reclama el marcador; le reclama haberle devuelto intacto su cansancio.

El deporte profesional es un negocio, claro. Pero sería ingenuo creer que sólo vende camisetas. Vende participación sin presencia. Vende movimiento a quienes ya no se mueven. Vende una pertenencia donde el cuerpo común, ese cuerpo de camión, escritorio, taller, mercado y madrugada, puede imaginarse todavía capaz de una jugada decisiva.

Al final, millones de personas cansadas miran correr a hombres ricos porque necesitan comprobar que el esfuerzo, en algún rincón del mundo, todavía puede tener forma, dirección y grito.

No ven únicamente a un millonario persiguiendo una pelota.

Ven a su propio cansancio, por una vez, llegar antes que la derrota.