Representante de Efraín Juárez niega versiones de su salida de Pumas ¿Cuánto tiempo le queda de contrato al entrenador?

Efraín Juárez continuará en Pumas El técnico universitario se mantendrá con el equipo por al menos seis meses más. (Daniel Augusto)

Luego de que los Pumas fueran derrotados ante el Cruz Azul durante el torneo de Clausura de la Liga MX, los rumores sobre la posible salida del Director Técnico del equipo universitario no se hicieron esperar.

A través de redes sociales, comenzaron a circular supuestas versiones que aseguraban que los días de Efraín Juárez dentro del Pumas estaban contados. Entre todas las especulaciones, destacó la versión de que el entrenador se iría a Europa para estar al frente del Celtic de Glasgow, equipo escocés con el que jugó entre el 2010 y 2011 y que también tenía ofertas de equipos de Bélgica.

Las especulaciones fueron desmentidas por su Agente, David Baldwin

Ante la ola de comentarios, el representante de Efraín Juárez, David Baldwin, aclaró a través de una publicación en X que el Director Técnico continuará al frente de los Pumas.

Just to be clear Efrain Juraez is not leaving the Pumas. we have a contract and will honour that contract unless told otherwise. We have had an amazing season and Efrain has done an amazing job with the Pumas. — David Baldwin (@The_Baldwinners) May 26, 2026

“Solo para aclarar, Efraín Juárez no se va de los Pumas. Tenemos un contrato y lo cumpliremos a menos que se nos indique lo contrario. Hemos tenido una temporada increíble y Efraín ha hecho un gran trabajo con los Pumas”, escribió.

De igual forma, otras fuentes aseguraron que más allá de considerar su salida, Juárez ya se encuentra preparando la pretemporada con nuevos fichajes.

¿Cuál es la vigencia actual del contrato de Efraín Juárez?

Nombrado como entrenador el pasado 2 de marzo de 2025 después de estar con el Atlético Nacional de Medellín, está considerado para seguir representando al equipo universitario durante 6 meses más. Sin embargo, existen versiones que afirman que ya se plantea la posibilidad de negociaciones para extender su contrato.

Acabo de hablar con Efraín Juárez y con su propio teléfono me pasó a su agente (David Baldwin).

Su representante me asegura que seguirá en Pumas, que ya están planeando pretemporada y nuevos fichajes y que están negociando un nuevo contrato para extender el plazo de diciembre…… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) May 26, 2026

Por el momento, no ha habido una resolución final oficial por parte del club ni del entrenador de Universidad Nacional.