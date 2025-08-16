Deportes

Tigres recibe al América en el Estadio Universitario. Conoce horario, canal, transmisión en vivo y posibles alineaciones del clásico de la Liga MX

Tigres vs América: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Por Fernando Huacuz
Partido América vs Tigres en vivo
Partido América vs Tigres en vivo Especial

Tigres UANL llega al encuentro como sublíder del torneo Apertura 2025, con un inicio contundente, mientras que América se mantiene invicto y firme en zona de clasificación. El pincel está listo y todo está en juego cuando estas dos potencias se enfrenten en el Universitario este sábado.

¿A qué hora y en dónde juega Tigres contra América hoy?

El encuentro está pactado para realizarse este sábado 16 de agosto de 2025, en punto de las 19:00 horas en Estadio Universitario de Monterrey.

¿Dónde ver en vivo?

  • Televisión abierta: Azteca 7
  • Plataformas digitales: Tubi, Caliente TV y Azteca Deportes Network

Posibles alineaciones

Tigres UANL

  • Primer cuadro: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Juan José Purata, Jesús Garza; Fernando Gorriarán, Juan Brunetta; Ozziel Herrera, Diego Lainez, Ángel Correa; Nicolás Ibáñez.

Club América

  • Titulares probables: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Cristian Borja; Álvaro Fidalgo, Jonathan dos Santos; Brian Rodríguez, Víctor Dávila, Alejandro Zendejas; Henry Martín

