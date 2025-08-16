Tigres vs América: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Tigres UANL llega al encuentro como sublíder del torneo Apertura 2025, con un inicio contundente, mientras que América se mantiene invicto y firme en zona de clasificación. El pincel está listo y todo está en juego cuando estas dos potencias se enfrenten en el Universitario este sábado.
¿A qué hora y en dónde juega Tigres contra América hoy?
El encuentro está pactado para realizarse este sábado 16 de agosto de 2025, en punto de las 19:00 horas en Estadio Universitario de Monterrey.
¿Dónde ver en vivo?
- Televisión abierta: Azteca 7
- Plataformas digitales: Tubi, Caliente TV y Azteca Deportes Network
Posibles alineaciones
Tigres UANL
- Primer cuadro: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Juan José Purata, Jesús Garza; Fernando Gorriarán, Juan Brunetta; Ozziel Herrera, Diego Lainez, Ángel Correa; Nicolás Ibáñez.
Buenas tardes! Hoy hay fútbol, hoy juegan los Tigres de la UANL.— Tigres UANL (@SomosTigres) August 16, 2025
Juego complicado, pero vamos con todo por esos 3 puntos!!!
Recuerden llegar temprano y tomarse su tiempo para llegar al estadio.
Club América
- Titulares probables: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Cristian Borja; Álvaro Fidalgo, Jonathan dos Santos; Brian Rodríguez, Víctor Dávila, Alejandro Zendejas; Henry Martín
#Sub21 | 𝗔𝗿𝗿𝗮𝗻𝗰𝗮 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼— Club América Fuerzas Básicas (@America_FB) August 16, 2025
Tigres vs. América - Jornada 5. #ÁguilasDesdeLaCuna 🦅 pic.twitter.com/nUzQxKm0Pv