Tigres vs América: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Partido América vs Tigres en vivo Especial

Tigres UANL llega al encuentro como sublíder del torneo Apertura 2025, con un inicio contundente, mientras que América se mantiene invicto y firme en zona de clasificación. El pincel está listo y todo está en juego cuando estas dos potencias se enfrenten en el Universitario este sábado.

¿A qué hora y en dónde juega Tigres contra América hoy?

El encuentro está pactado para realizarse este sábado 16 de agosto de 2025, en punto de las 19:00 horas en Estadio Universitario de Monterrey.

¿Dónde ver en vivo?

Televisión abierta : Azteca 7

: Azteca 7 Plataformas digitales: Tubi, Caliente TV y Azteca Deportes Network

Posibles alineaciones

Tigres UANL

Primer cuadro: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Juan José Purata, Jesús Garza; Fernando Gorriarán, Juan Brunetta; Ozziel Herrera, Diego Lainez, Ángel Correa; Nicolás Ibáñez.

Buenas tardes! Hoy hay fútbol, hoy juegan los Tigres de la UANL.



Juego complicado, pero vamos con todo por esos 3 puntos!!!



Recuerden llegar temprano y tomarse su tiempo para llegar al estadio. — Tigres UANL (@SomosTigres) August 16, 2025

