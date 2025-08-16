Triplemanía XXXIII: resultados y crónica de la noche más grande de la lucha libre

La noche más grande de la lucha libre comenzó con un arranque histórico. En el centro del ring aparecieron Paul Levesque, mejor conocido como Triple H y actual director creativo de WWE y Marisela Peña, CEO de la empresa entre otros, quienes dieron la bienvenida oficial al magno evento.

Triplemanía XXXIII

Se entonó el Himno Nacional Mexicano, un momento solemne que marcó la unión de dos mundos: WWE y AAA, compartiendo escenario en la función más importante del año.

Rapidamente arrancó la acción con la Copa Bardahl, un battle royal donde varios gladiadores ingresaron uno a uno al ring buscando la gloria. El público encendió el ambiente mientras los primeros eliminados empezaban a definir el rumbo del combate.

Copa Bardahl (en orden de entrada)

La Parka Laredo Kid Joaquín Wilde Abismo Negro Jr. Taurus Aerostar Mecha Wolf Cruz del Toro Otis Pimpinela escarlata Cybernetico Microman Omos (Ganador) Octagón

Triplemanía XXXIII

Campeonato Latinoamericano

El segundo gran combate de la noche tuvo como protagonista al Campeón Latinoamericano, El Mesías acompañado de Dorian Roldán. Del otro lado del ring, el retador fue Hijo de Dr. Wagner Jr., quien contó con el apoyo de su padre, presente entre el público y aplaudido con fuerza por la Arena.

El Hijo de Dr. Wagner Jr. derrota a Ricky Banderas y se convierte en el nuevo Campeón Latinoamericano de AAA

Durante la lucha, Dorian Roldán intentó intervenir, pero fue detenido por Dr. Wagner Jr., quien además propinó un contundente golpe a Roldán para proteger a su hijo. En un momento emotivo, Dr. Wagner Jr. entregó el título a su hijo, cerrando la contienda entre aplausos y gritos de “¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!” se celebró con fuerza la victoria dentro del ring.

Triplemanía XXXIII

Lucha de Tercias Mixta

En una contienda tan técnica como divertida, Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice, representando a triple A se enfrentaron a Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez (Judgment Day) representando a WWE. La pelea estuvo llena de momentos memorables, incluyendo cuando Finn Bálor sacó un muñeco de su antiguo personaje “Demon Finn Balor” para enfrentarse a la “Yesca” de Mr. Iguana, sorprendiendo y divirtiendo al público por igual.

A lo largo del combate hubo intervenciones de Roxane Pérez y La Hiedra, que influyeron en el desarrollo de la lucha. Finalmente, Raquel Rodríguez logró el conteo sobre Lola Vice, otorgando la victoria al Judgment Day, que se consolidó como el equipo dominante de la noche.

Triplemanía XXXIII

Lucha Callejera por los Campeonatos en Pareja de AAA

La siguiente contienda fue una lucha callejera por los Campeonatos en Pareja de AAA, con una dinámica llena de caos y momentos extremos. Los campeones, “El Legado Garza” Ángel y Berto (WWE), fueron fuertemente abucheados por el público, mientras que sus retadores, los “Totalmente Payasos” Psycho Clown y Pagano (AAA), desplegaron todo su carácter de payasos extremos.

La batalla se volvió verdaderamente extrema, con sillas, tachuelas, púas y palos de kendo, mostrando al mundo cómo se hace la lucha libre mexicana en su máxima expresión. La batalla culminó cuando Berto fue envuelto en alambre de púas y lanzado de espaldas desde la tercera cuerda, permitiendo que Psycho Clown realizara el conteo de tres, y así los Campeonatos en Pareja regresaron a AAA, para alegria del público y celebrando con todo el Psycho Circus.

Triplemanía XXXIII

Inducción al Salón de la Fama AAA

El legendario Rey Mysterio, ya inducido al Salón de la Fama tanto de AAA como de WWE, tuvo el honor de inducir a Konnan, celebrando su carrera y su contribución a la lucha libre. Durante la ceremonia, se hizo un reconocimiento a sus logros y a los caminos que abrió para nuevas generaciones de gladiadores.

Triplemanía XXXIII

Lucha por el Campeonato Reina de Reinas

La acción continuó con la Lucha por el Campeonato Reina de Reinas, donde la campeona Flammer defendió su título ante Natalya y Faby Apache. Durante la contienda, el Hijo del Tirantes (árbitro) no intervino a favor de Faby Apache debido a diferencias previas con ella, lo que influyó en el desarrollo de la lucha.

En los momentos finales, Flammer aplicó un paquetito a Faby Apache, quien estaba distraída con Natalia, y con un conteo rápido del Hijo del Tirantes, logró retener el título, demostrando que continúa siendo la reina indiscutible de AAA y continuando su legado como campeona.

Triplemanía XXXIII

Lucha por el Megacampeonato de AAA

La noche continuó con una de las peleas más esperadas: el Hijo del Vikingo, actual campeón del Megacampeonato de AAA, defendió su título ante Dominik Mysterio, Dragon Lee y El Grande Americano.

En esta contienda, marcada por rivalidades y alianzas, Rey Mysterio acompañó a Hijo del Vikingo, aunque fue recibido con abucheos masivos por del público.

Durante el combate, surgieron intervenciones por parte de Judgment Day apoyando a Dominik y LWO (Latino World Order) respaldando a Dragon Lee y dos versiones de el Grande Americano en ayuda de este.

Dominik estuvo cerca de llograr la victoria con una plancha sapito, pero intervino un enmascarado misterioso que terminó revelandose como la leyenda AJ Styles, lo que cambió el rumbo de la pelea.

Aprovechando todas estas distracciones, Hijo del Vikingo logró imponerse y llevarse la victoria haciendo el conteo de tres sobre el “sucio Dom”, consolidando un final lleno de emoción, caos y maniobras estratégicas y reteniendo su campeonato.