Tabasco vence a Diablos Rojos en el Estadio Harp Helú

RECONOCIMIENTO. El Jugador Más Valioso del encuentro fue Agustín Ruiz, quien se fue de 4-2, incluyendo un triple, y con tres carreras impulsadas. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Los brazos de Olmecas de Tabasco frenaron a la peligrosa ofensiva de Diablos Rojos del México y se impusieron 8-5 en un juego a siete entradas en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la capital mexicana.

Los visitantes tejieron dos rallies de cuatro carreras cada uno y dejan Ciudad de México con marca de 27-18, a un juego del liderato de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), que sigue en poder de Diablos Rojos, que terminan esta serie con 28-17.

El Jugador Más Valioso del encuentro fue Agustín Ruiz, quien se fue de 4-2, incluyendo un triple, y con tres carreras impulsadas.

ATAQUE ESCARLATA

Diablos se puso en la pizarra desde la primera entrada. Moisés Gutiérrez bateó sencillo por el jardín izquierdo y fue impulsado por el cuadrangular del exligamayorista Robinson Canó.

Julián Ornelas aumentó la ventaja a tres, luego de un imparable al central, robarse la segunda y ser remolcado por Maikel Franco.Sin embargo los bates de Olmecas respondieron en la cuarta entrada.

Jasson Atondo conectó sencillo al central, Domingo Leyba recibió base por bolas, Yunior Severino bateó imparable productor por el derecho, Yamaico Navarro hizo lo propio por el izquierdo para impulsar; y finalmente Ruiz bateó hit por el derecho, para las primeras cuatro carreras de Tabasco.

Diablos reaccionó en el cierre de la cuarta con hit de Luis Liberato, base por bolas a Franklin Barreto y sencillo productor de Juan Gamboa. Barreto entró en bola ocupada tras rola de Moisés Gutiérrez, para el 4-5 a favor de los pingos.

SEGUNDO RALLY

Olmecas continuó la carga en el quinto rollo. Aprovechó el débil bullpen de Diablos (Víctor González y Gerardo Reyes) para despacharse con cuatro carreras más, en los spikes de Atondo (impulsado por Seth Beer), Severino y Navarro, quienes fueron remolcados por el triple de Ruiz, quien llegó a home tras el error de Juan Gamboa, quien tiró mal a tercera.

De esta forma Tabasco rescató una victoria de Ciudad de México, y recibirá a Caliente de Durango, en la primera serie interzonas de la temporada en la Liga Mexicana de Beisbol. Diablos viajará a Monclova, para medirse con Acereros.