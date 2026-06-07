Mundial 2026: Fans podrán ingresar con agua a los estadios durante el torneo

Mundial 2026 Los thermos de plástico y metal están prohibidos para ingresar al estadio en el Mundial 2026. (Pixabay)

La FIFA comenzó a ablandar sus restricciones con los fans, en busca de una mejor experiencia, ahora, el máximo organismo del futbol determinó que sí se podrá ingresar botellas con agua a los partidos durante el Mundial 2026.

En un inició, la FIFA explicó que no había ingreso de botellas de agua a los estadios, pero con este cambio, sí podrán introducir sus propias bebidas para mantenerse hidratados, pero con una condición.

De esta forma, los asistentes podrán ingresar a los inmuebles con agua embotellada, siempre y cuando el envase sea desechable y se encuentre completamente sellado de fábrica.

¿Por qué solo admiten botellas desechables?

A pesar de la flexibilización de la norma, la FIFA mantendrá mano dura con cierto tipo de recipientes. Las botellas reutilizables, botes de aluminio, termos y contenedores rígidos están prohibidos.

La razón oficial es que, el comité organizador argumenta que este tipo de objetos pesados o de material sólido representan un riesgo para la seguridad de los asistentes y los protagonistas en la cancha, ya que pueden ser utilizados como proyectiles en caso de altercados.

¿Por qué FIFA acepta botellas de agua en el Mundial 2026?

La decisión inicial de prohibir el agua había generado una ola de críticas entre los aficionados y diversos sectores, especialmente por la preocupación ante las altas temperaturas que se esperan en varias de las sedes de Estados Unidos, México y Canadá durante los meses de junio y julio.

Con esta modificación, la FIFA busca equilibrar la seguridad dentro de los estadios sin descuidar el bienestar y los bolsillos de los fanáticos, quienes ya no dependerán exclusivamente de los puntos de venta internos para consumir agua.

Cabe recordar que, la Copa del Mundo se juega en pleno verano, por lo que se esperan altas temperaturas en algunas de las ciudades donde se realicen los partidos de la justa en unos días.