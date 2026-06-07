¿Quién es Roberto ‘Piojo’ Alvarado? Del skate a jugar el Mundial 2026

Roberto Alvarado El 'Piojo' llega con más experiencia en Selección Nacional al Mundial 2026.

Roberto ‘Piojo’ Alvarado logró entrar en la lista de Seleccionados para el Mundial 2026, un chico que se interesó en un principio por el skate y terminó siendo parte del plantel que conforma la Selección Mexicana para el torneo.

¿Quién es Roberto ‘Piojo’ Alvarado?

El Mundial 2026 se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, la inauguración será el 11 de junio del 2026 en la Ciudad de México y concluirá hasta el 19 de julio en el MetLife de New York.

De esta forma, el ‘Piojo’ Alvarado, quien juega en el Club Guadalajara como mediocampista y es uno de los que demuestran dejarlo todo en la cancha.

De esta forma, el ‘Piojo’ Alvarado nació el 7 de septiembre de 1998 en Salamanca, Guanajuato, era amante de las patinetas, pero fue invitado a jugar por el Club Xidoo.

¿Por qué a Roberto Alvarado lo llaman ‘El Piojo’?

Desde niño lo llamaron el ‘Piojo’, ya que su héroe en ese entonces era el argentino Claudio López, una figura ofensiva de la albiceleste.

Cuando tuvo 15 años de edad, el Celaya FC lo debutó en septiembre del 2013. Ya para el Torneo Apertura 2016, jugó 13 partidos como titular, anotando 6 goles.

Pero el Pachuca lo fichó a finales del 2016 y debutó en primera división ese año, para levantar el título de Campeones de Concacaf 2016-17. Un año después llegó al Club Necaxa, donde ganó la Copa MX Clausura 2018.

Cuando tuvo 20 años de edad, llegó a Cruz Azul, donde tuvo un gran éxito, pero a finales del 2021, tuvo un paso arrollador en Chivas, para llamar la atención de todos.

Una vez que lo convocaron a la Selección Mexicana, llegó a Qatar 2022, donde ya tuvo una breve experiencia y ahora quiere más minutos en el Tri en el Mundial 2026.