América: Estos son los refuerzos que buscan las Águilas previo al Apertura 2026

América América ya está en busca de los nuevos integrantes al ataque en el equipo. (EFE)

Apenas América se recupera de la salida de André Jardine, ahora, la directiva de las Águilas ya busca a sus nuevos refuerzos, ya que siempre se exige el título en este equipo y ya hay al menos un par de jugadores que encabezan esta lista.

¿Quiénes son los posibles refuerzos de América para el Apertura 2026?

Pero para que estos refuerzos sean una realidad, primero, Guillermo Almada deberá de llegar al banquillo azulcrema, algo que se ve próximo, pero faltan detalles contractuales para amarrar el contrato del nuevo DT.

Si Almada llega, entonces estos dos nombres tienen vía libre para llegar a Coapa, siempre y cuando tengan un precio justo, además que se comprometan a tener al equipo en la cima.

Uno de ellos es Luis Chávez, quien es mediocampista y que podría ser la solución para los problemas que hay en el equipo en esta posición.

El otro es Elías Montiel, quien también es dueño del mediocampo y que refuerza la falta de elementos de calidad en esta posición en Coapa en estos días.

¿Luis Chávez podría llegar a América?

El caso de Luis Chávez es especial, ya que actualmente está en el futbol de Rusia, pero tuvo una lesión y esto quizá pueda ser una situación por la que América estudiaría dos veces su llegada.

Luis Chávez tiene contrato con el Dinamo Moscú hasta el verano de 2027, pero puede tener ciertas facilidades para dejar al equipo y retornar a México. Pero para eso, América deberá dejar ir a Jona Dos Santos, quien también bajó su nivel en los últimos años.

Elías Montiel por su parte es del Pachuca, por lo que tendrían que negociar con la directiva de Tuzos su posible llegada.

A pesar de no tener DT, la directiva del América ya busca talento nuevo para reforzar las partes débiles del equipo y continuar en busca de otro título en sus vitrinas.