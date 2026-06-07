El poblano Omar Morales destaca con el quinto puesto en el Club de Golf La Hacienda

DESTACADO. El jugador poblano Omar Morales se colocó a la cabeza de los competidores de la región en la clasificación general de la gira.

El golfista mexicano Omar Morales finalizó en la quinta posición en solitario dentro del Mexico Championship presentado por Scotia Wealth Management, convirtiéndose en el jugador local y latinoamericano con mejor rendimiento en el certamen. En la ronda final celebrada en el Club de Golf La Hacienda, Morales entregó una tarjeta de 67 golpes para totalizar 271 impactos (13 bajo par), resultado que lo impulsó al puesto 28 de la lista de puntos del PGA TOUR Américas en la temporada 2026.

Con este desempeño en la quinta parada del circuito, el jugador poblano se colocó a la cabeza de los competidores de la región en la clasificación general de la gira, de la cual restan diez torneos en el calendario. Respecto a la delegación mexicana, Marcelo Garza y José de Jesús “El Camarón” Rodríguez terminaron empatados en el lugar 18 con 8 bajo par, mientras que Eduardo Carrete concluyó en el sitio 64 empatado en par de campo.

VICTORIA DEL ESTADOUNIDENSE COREY PEREIRA

La primera posición del torneo correspondió al estadounidense Corey Pereira, quien firmó una jornada de cierre de 65 impactos (6 bajo par) para asegurar el título con un acumulado de 262 golpes (22 bajo par). Pereira mantuvo el liderato desde el inicio de la competencia y superó por un margen de cuatro golpes a su compatriota Riley Lewis, quien ocupó la segunda plaza con un total de 18 bajo par.

TRIUNFA. Corey Pereira firmó una jornada de cierre de 65 impactos (6 bajo par) para asegurar el título con un acumulado de 262 golpes (22 bajo par).

El triunfo ubicó a Pereira, de 31 años y profesional desde 2017, en el segundo lugar de la lista de rendimiento, en la disputa por las diez tarjetas disponibles para ascender al Korn Ferry Tour en 2027. El originario de Sacramento, California, sumaba previamente tres resultados dentro de los veinticinco mejores de la actual campaña, incluido un décimo puesto en el Abierto del Centro en Córdoba, Argentina.

CONTINUIDAD DE LA TEMPORADA EN COLOMBIA

La actividad del circuito profesional continuará a partir de este jueves 11 de junio con el desarrollo del Inter Rapidísimo Golf Championship, que tendrá como sede el Club El Rincón de Cajicá, en las afueras de Bogotá, Colombia.

Al concluir la justa en territorio sudamericano se ejecutará el primer reordenamiento oficial de posiciones (reshuffle) de la campaña, la cual proseguirá con fechas programadas en los Estados Unidos y Canadá, antes de la conclusión del calendario en la República Dominicana durante el mes de octubre.