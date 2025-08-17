Emilio González hace historia: asegura su tarjeta del PGA TOUR para 2026

SU SUEÑO. Con esta victoria, González se convirtió en el cuarto jugador del Korn Ferry Tour 2025 en recibir el estatus de #TOURBound,

El mexicano Emilio González, originario de San Miguel de Allende, logró este domingo una hazaña histórica al asegurar su membresía para el PGA TOUR 2026, tras ganar el Albertsons Boise Open presentado por Chevron con una impresionante ronda final de 10-bajo par 61, para un total de -22 golpes.

Con esta victoria, González se convirtió en el cuarto jugador del Korn Ferry Tour 2025 en recibir el estatus de #TOURBound, que marca oficialmente su ascenso al máximo nivel del golf profesional.

CONSISTENCIA Y ASCENSO METEÓRICO

Antes de este triunfo, González había registrado seis top-10 en 20 torneos durante la temporada, incluyendo un segundo lugar en el Wichita Open el pasado 22 de junio. Su victoria en Boise lo catapultó al cuarto lugar de la Lista de Puntos 2025 del Korn Ferry Tour, asegurando una de las 20 tarjetas disponibles para el PGA TOUR.

González sigue los pasos de Johnny Keefer, Neal Shipley y Austin Smotherman, quienes también han sido proclamados #TOURBound en esta temporada.

CAMINO FORJADO DESDE EL GOLF UNIVERSITARIO

A nivel universitario, González jugó cuatro temporadas para St. Mary’s University (2016-2020), en San Antonio, Texas, donde obtuvo siete victorias y fue nombrado Jugador del Año de Conferencia en tres ocasiones consecutivas. Entre sus logros destaca el título en el Ryan Palmer Foundation Invitational 2018.

Su trayectoria profesional comenzó en el PGA TOUR Latinoamérica, donde compitió en las temporadas 2020-21 y 2021-22. En 2022, logró el estatus para el Korn Ferry Tour al empatar el puesto 24 en la Etapa Final del Torneo de Clasificación, actualmente conocido como Q-School del PGA TOUR.

EXPERIENCIA PREVIA Y DEBUT EN MAJORS

Aunque será novato en el PGA TOUR en 2026, González ya ha disputado tres torneos en ese circuito. Su mejor resultado fue en el Texas Children’s Houston Open 2024, donde superó el corte y terminó en el puesto 74. Además, este año hizo su debut en un major, al clasificar al U.S. Open 2025.

RECTA FINAL DEL KORN FERRY TOUR 2025

La temporada 2025 del Korn Ferry Tour está por concluir con los cuatro torneos de las Finales, comenzando con el Simmons Bank Open for the Snedeker Foundation del 11 al 14 de septiembre. La definición de la Lista de Puntos y la entrega de las 20 tarjetas del PGA TOUR se realizará en el Korn Ferry Tour Championship, del 9 al 12 de octubre en French Lick, Indiana.

El jugador que finalice en primer lugar de la Lista de Puntos recibirá además exenciones para disputar el PLAYERS Championship 2026 y el U.S. Open 2026, lo que añade aún más emoción a la recta final.