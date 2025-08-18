José Antonio Prieto conquista el oro para México en Asunción 2025

CAMPËÓN CONTINENTAL. Triunfo en ruta con sello mexicano.

El ciclista José Antonio Prieto, de 21 años, se proclamó campeón de ciclismo de ruta este domingo en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al finalizar la competencia con un tiempo de 3:18:34, logrando así el oro para México en la justa continental.

Prieto protagonizó un cierre vibrante que lo llevó al primer lugar, superando al uruguayo Ciro Pérez y al argentino Octavio Salmón, quienes completaron el podio en una carrera exigente y estratégica.

SEGUNDO PODIO PARA PRIETO EN PARAGUAY

Este oro representa la segunda medalla de Prieto en Asunción 2025, luego de haber ganado plata en la contrarreloj individual varonil, consolidándose como uno de los ciclistas más destacados de la delegación mexicana.

Con este resultado, México acumula siete medallas en ciclismo: dos oros (montaña y ruta), tres platas (madison varonil, velocidad por equipos varonil y contrarreloj individual), y dos bronces (persecución por equipos varonil y femenil).

CICLISMO MEXICANO, PROTAGONISTA EN ASUNCIÓN

La actuación de Prieto y sus compañeros ha colocado al ciclismo como una de las disciplinas más productivas para México en estos Juegos, que reúnen a más de 4,000 atletas juveniles de todo el continente en Paraguay.

Aún está pendiente la disputa de la modalidad BMX racing, donde México buscará ampliar su cosecha de medallas y seguir escalando posiciones en el medallero general, donde ya figura entre los primeros cinco países.