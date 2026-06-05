WWE en México: ¿Qué luchadores vendrán a las funciones de RAW y Smackdown en CDMX?

WWE en México La Ciudad de México tendrá una función de Smackdown y una función de RAW donde el roster oficial tendrán acción en la Arena CDMX en septiembre.

La semana pasada, la WWE sorprendió a sus fans en nuestro país anunciando oficialmente que regresará a México, no sólo con el “Live Tour”, sino con funciones oficiales de RAW y Smackdown que serán transmitidas por Netflix. La marca estadounidense retornará en septiembre para impulsar la Triplemanía 34.

Smackdown en CDMX: ¿Qué luchadores estarán en la función del 11 de septiembre?

El primero de los shows oficiales de la empresa estadounidense será con la marca azul. De acuerdo con el sitio oficial de WWE Events, ya hay seis súperestrellas que se perfilan para estar en la Arena CDMX en ese fin de semana.

En primer lugar, están Cody Rhodes y Rhea Ripley, quienes ostentan el título de Campeón y Campeona de WWE Respectivamente y que son las caras de la marca azul respectivamente. ‘The American Nightmare’ podría tener su evento estelar en nuestro país previo a la Triplemanía.

Además, también aparece Randy Orton, quien es una de las figuras de WWE más populares en nuestro país. ‘El Asesino de Leyendas’ estuvo en su prime a principios de los 2010, cuando la empresa comenzó a tener transmisiones en televisión abierta en México. Aunque se encuentra lidiando todavía con una lesión después de WrestleMania 42, se espera que su presencia sea uno de los elementos más llamativos.

Otras superestrellas confirmadas:

Drew McIntyre

Tiffany Stratton

Jade Cargill

RAW en CDMX: ¿Qué luchadores estarán en la función del 14 de septiembre?

Para cerrar su paso por nuestro país, el ‘Monday Night’ tiene preparado algo muy especial. El excampeón mundial pesado, CM Punk aparece como uno de los luchadores en la lista oficial de especial de este evento. Una de las leyendas de esta empresa estará de regreso en nuestro país para este espectáculo de la marca roja.

También, la vigente campeona mundial femenil Liv Morgan llegará a la Arena CDMX, quien se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera tanto en su forma luchística como en popularidad a nivel internacional.

Por si esto fuera poco, RAW también tendrá a una de las principales estrellas ascendentes de este momento, “The Ruler”, Oba Femi quien combina el poderío absoluto y un particular carisma que el público ya ama en todo el mundo.

Otras superestrellas confirmadas

Seth Rollins

Stephanie Vaquer

No obstante, recuerda que la programación está sujeta a cambios y podría tener variantes previo a septiembre. debido a lesiones o decisiones creativas de la empresa.