Alejandro Castañeda gana medallas en Italia; apunta a los Centroamericanos de 2026

Alejandro Castañeda, patinador veloz

El patinador de velocidad mexicano Alejandro Castañeda Piña continúa consolidando su crecimiento en la categoría senior tras obtener una medalla de plata y una de bronce en competencias internacionales celebradas en Italia, resultados que forman parte de su preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

El deportista, egresado del Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente (CCH) y estudiante de la Facultad de Ciencias, participó previamente en la “XVII International Cup Città di Siena”, realizada del 7 al 10 de mayo, donde consiguió la medalla de plata en la prueba de cinco kilómetros por puntos. Además, concluyó en la quinta posición en la competencia de 10 kilómetros por eliminación.

Una semana después, del 14 al 17 de mayo, el universitario volvió a la pista en el International Vesmaco Race - Città di Senigallia. En esta ocasión se adjudicó la medalla de bronce en los 10 kilómetros por eliminación, mientras que en los cinco kilómetros por puntos sufrió una caída que derivó en su descalificación.

Castañeda detalló que estos resultados representan un avance significativo en su trayectoria deportiva, especialmente porque en participaciones anteriores en Italia no había logrado subir al podio. El atleta mencionó que ya había competido en ese país durante los World Skate Games de 2023 y 2024 en categoría juvenil.

El patinador universitario informó que estas competencias forman parte de un proceso de preparación que no sólo tiene como meta los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026, sino también futuros compromisos como los Juegos Panamericanos y campeonatos mundiales. Asimismo, explicó que la participación de los atletas mexicanos en eventos internacionales es definida por la Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas.

Las competencias disputadas en Italia reunieron a representantes de selecciones nacionales y clubes de alto nivel internacional, quienes utilizan estos torneos como preparación para certámenes continentales y mundiales.

Alejandro Castañeda consideró que los resultados obtenidos reflejan el trabajo realizado durante los últimos años y reconoció que el salto de la categoría juvenil a la senior ha representado un desafío importante debido al mayor nivel de exigencia y competencia.

Actualmente, el universitario cursa su segundo año en la categoría senior y se perfila como una de las promesas mexicanas del patinaje de velocidad, con la mirada puesta en representar al país en las principales competencias internacionales del próximo ciclo olímpico y regional.

La Crónica de Hoy 2026