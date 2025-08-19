Brandon Pérez se cuelga bronce en los 20km de marcha

Juegos Panamericanos Junior. Brandon Pérez termina en el tercer sitio en los 20km de caminata. (Foto especia)

Brandon Pérez, representante del Estado de México ganó medalla del bronce en los 20km de caminata varonil con tiempo de 1:24:48.51 horas.

El mexiquense fue el único que ganó presea en la segunda jornada del atletismo en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

En la misma prueba, su connacional Emiliano Barba culminó en el octavo sitio con 1:31.08.18 entre un total de 11 participantes.

Las medallas de oro y plata se las repartieron el colombiano Miguel Peña con 1:23.06.10 y el ecuatoriano Saul Wamputsrik con 1:24.48.51.

Bronce en gimnasia

Los gimnastas Aarón Ibarra, Gael Rosales, Juan Pablo Dueñas y Lorenzo Zaragoza finalizan en el tercer lugar por equipos varonil con puntuación de 219.100, al iniciar la actividad de la gimnasia artística.

Los equipos de Estados Unidos con 225.000 y de Colombia con 224.500 se repartieron las medallas de oro y plata de manera, respectiva.