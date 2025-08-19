“Escuchar que vamos al PGA Tour es increíble”: Emilio González

Perseverante en el Korn Ferry Tour. Emilio González jugó nueve de las últimas 10 semanas en el circuito sin parar y le llegó el éxito. (Foto especial)

Cuatro años después de que Abraham Ancer y Carlos Ortiz abandonaron el PGA Tour, México volverá a tener a un representante en la máxima gira del golf profesional varonil estadounidense para la temporada 2026, se trata de Emilio González, el guanajuatense de 27 años que el reciente fin de semana ganó el torneo Albertsons Boise Open del Korn Ferry Tour.

“Estoy agradecido por salir campeón esta semana, y escuchar que vamos al PGA Tour es increíble”, dijo el golfista, quien con su victoria se convirtió en el sexto jugador mexicano en obtener un triunfo en el Korn Ferry Tour, desde que lo hiciera Roberto Díaz, cuando en 2021 resultó campeón en el Chitimacha Louisiana Open.

El jugador nacido en San Miguel Allende, Guanajuato está contento por la victoria obtenida en la gira de ascenso al PGA Tour, pero al mismo tiempo reconoció estar cansado por haber jugador nueve de las últimas 10 semanas seguidas.

“Estoy cansado, pero también súper agradecido por haber terminado este verano tan ocupado de este modo, desde que tengo uso de razón soñé con llegar al PGA Tour, y pensar que en enero vamos a estar allá es algo increíble”, enfatizó el golfista de 27 años.

González llegó al Korn Ferry Tour en la temporada 2023 vía la Q-School y se perdió gran parte de la misma por una lesión, pero obtuvo una licencia médica que le permitió jugar toda la temporada 2024 en la que terminó en el puesto 49 en la lista de puntos, obteniendo el estatus de exención total para la temporada 2025.

“Agradezco todo lo que me está pasando en la vida. Por el momento me tomaré cuatro días para descansar, mi novia y yo nos pasaremos cuatro días en Nashville, Carolina del Norte”, dijo Emilio, quien en sus días de descanso también incluye la compañía de su perrito.

Con el triunfo en el Albertsons Boise Open, González ascendió del noveno al cuarto sitio en la lista de puntos en el Korn Ferry Tour y es el único mexicano entre los 20 clasificados que al final de la temporada recibirán su tarjeta para la temporada 2026 al PGA Tour.

El tapatío Carlos Ortiz, quien hasta hace dos semanas estaba en el Top 20, ahora es sitio 24 en la lista de puntos, pero tendrá la oportunidad de retornar, si obtiene un buen resultado en el próximo evento, en el Simmons Bank Open a jugarse entre el 11 y 14 de septiembre en Franklin, Tennessee, cuando inicien los playoffs del KFT.