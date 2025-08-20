La NFL se transforma con IA: Microsoft impulsa una nueva era de estrategia, talento y rendimiento

. .

La National Football League (NFL) anunció este miércoles una alianza plurianual con Microsoft Corp. para incorporar soluciones de inteligencia artificial (IA) en áreas clave como el reclutamiento de talento, la toma de decisiones tácticas y el desarrollo del rendimiento de los jugadores en los 32 equipos de la liga

Gary Brantley, director de información de la NFL, destacó:

“Estamos entrando en una nueva era de innovación en la NFL gracias a nuestra colaboración con Microsoft. La inteligencia artificial nos brinda oportunidades extraordinarias para enriquecer la experiencia del día del partido y ofrecer un producto más dinámico y atractivo para nuestros aficionados”

Por su parte, Bryson Gordon, vicepresidente de marketing global de Microsoft, subrayó:

“Nos enorgullece extender esta colaboración con la NFL. Esta alianza no solo representa una evolución tecnológica en el deporte, sino una visión compartida de transformación a largo plazo”

TECNOLOGÍA EN ACCIÓN: COPILOT, AZURE Y SURFACE EN LA BANDA

La alianza incluye el despliegue de más de 2,500 tabletas Microsoft Surface Copilot+ personalizadas, que permiten a entrenadores y jugadores analizar datos en tiempo real desde la banca

Estas herramientas facilitan la lectura de jugadas, la interpretación de coberturas defensivas y la toma de decisiones estratégicas basadas en datos.

El Sistema de Visualización de Bandas (SVS) ha sido actualizado para dar seguimiento detallado a los 1,800 jugadores activos, con filtros como distancia por avanzar, anotaciones y penalizaciones

Sean McVay, entrenador en jefe de los Los Angeles Rams, explicó:

“La IA nos ayudará a traducir datos complejos en información clara y accionable, lo que nos permitirá comunicarnos mejor con los jugadores y maximizar su potencial”

MÁS ALLÁ DEL CAMPO: IA PARA SCOUTING, SALUD Y OPERACIONES

La IA también se utilizará para monitorear incidentes clave durante los partidos, como retrasos por clima o fallas técnicas, mejorando la gestión operativa y la toma de decisiones futuras

Durante el NFL Combine 2025, se usaron herramientas de Azure AI para evaluar a más de 300 prospectos, acelerando el proceso de selección para el draft

Además, se prevé que los clubes accedan a IA para gestión del límite salarial, evaluación de lesiones y entrenamiento personalizado.

La Asociación de Jugadores de la NFL también tendrá acceso a estas tecnologías, especialmente en la revisión de video enfocada en mejorar la seguridad y bienestar de los atletas

UNA LIGA MÁS INTELIGENTE, RÁPIDA Y CONECTADA

Desde 2014, Microsoft ha sido socio tecnológico de la NFL, pero esta nueva etapa marca un salto cualitativo. La IA no reemplaza decisiones humanas, sino que acelera el acceso a información crítica con menos intervención manual

Con esta alianza, la NFL busca llevar la inteligencia artificial a todos los rincones de la liga, desde el campo de juego hasta las oficinas administrativas, y desde el análisis táctico hasta la interacción con los aficionados.