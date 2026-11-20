México vs Haití Femenil. México buscará el pase directo al Mundial Femenil del 2027, luego de quedarse a las puertas de la justa mundialista en las últimas dos ocasiones. (FIFA)

La Selección Mexicana Femenil está a una victoria de conseguir su clasificación a la Copa Mundial Femenil de Brasil 2027, cuando enfrente a Haití este sábado 28 de noviembre, en los cuartos de final del Campeonato de Concacaf W.

El conjunto dirigido por Pedro López buscará regresar a la máxima competencia internacional después de quedar eliminado de las últimas dos ediciones, disputadas en Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023.

Para conseguirlo, el Tricolor deberá imponerse al combinado caribeño en un partido de eliminación directa que también le permitiría avanzar a las semifinales del campeonato regional y mantener vivas sus aspiraciones de disputar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver México vs Haití Femenil en vivo?

El enfrentamiento entre México y Haití Femenil se disputará el sábado 28 de noviembre de 2026, a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, en el Texas Health Mansfield Stadium. El Campeonato Concacaf W 2026 podrá seguirse mediante la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

¿Qué necesita México Femenil para clasificar al Mundial de Brasil 2027?

La Selección Mexicana Femenil deberá derrotar a Haití en los cuartos de final para conseguir uno de los cuatro boletos directos a la Copa Mundial de Brasil 2027 que otorgará el Campeonato Concacaf W.

A diferencia de otras competencias, esta eliminatoria se disputará a partido único, por lo que no habrá encuentro de vuelta. En caso de conseguir la victoria, México avanzará a las semifinales, programadas para el martes 1 de diciembre, donde enfrentaría al ganador de la eliminatoria entre Canadá y Panamá.

Sin embargo, una derrota ante Haití no significaría la eliminación definitiva del camino mundialista, debido a que las cuatro selecciones que pierdan en los cuartos de final tendrán una segunda oportunidad mediante una ronda de Play-In, programada para el miércoles 2 de diciembre.

Además de los lugares mundialistas, el Campeonato Concacaf W definirá tres plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que serán otorgadas a las dos selecciones finalistas y al tercer lugar. En caso de que Estados Unidos termine entre los tres primeros, el cuarto lugar también obtendrá su clasificación olímpica, debido a que las estadounidenses ya cuentan con un boleto como anfitrionas.