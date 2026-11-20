El Pulté Golf en Guatemala. La colombiana María José Marín asumió el liderato en la segunda ronda del torneo WALA 2026. (Foto especial)

La colombiana María José Marín está decidida a defender su campeonato en la sexta edición del Women’s Amateur Latin America, este viernes dio el salto al liderato, luego de un segundo recorrido de 66 golpes y suma de -12, pero a un golpe de distancia se encuentra la mexicana Alexis Lamadrid, puntera en la ronda del jueves.

Es así como Lamadrid continúa como una de las protagonistas del WALA 2026 que se disputa en El Pulté Golf, al mantenerse en la segunda posición de la clasificación general, a un solo golpe del liderato después de dos rondas.

Lamadrid, quien comenzó la jornada como líder, firmó una tarjeta de 69 impactos, producto de cuatro birdies y un bogey, para alcanzar un acumulado de 133 golpes (-11).

A la mitad de la competencia la mexicana se mantiene en la pelea por el título, en uno de los campeonatos más importantes del golf amateur femenil en Latinoamérica.

María José Marín trepó a la punta de la clasificación después de registrar su segunda ronda consecutiva de 66 golpes, para suma de 132 (-12), nada que sorprenda a Lamadrid, quien en su primer recorrido firmó ronda de 64 golpes.

Por segundo día consecutivo los scores revelaron que la lucha por los primeros sitios se mantiene entre mexicanas y colombianas, por lo que en la tercera posición se colocó la colombiana, María Isabella Erricheto, quien entregó una tarjeta de 67 golpes para llegar a -9, y a tres impactos de la líder.

Cuatro mexicanas se mantienen firmes en el Top 10

Torneo WALA 2026 en Guatemala. La colombiana María José Marín (c) y las mexicanas María García (i) y Alexis Lamadrid (d) entre las protagonistas del torneo en Guatemala. (Foto especial)

Enseguida como mejor mexicana se localiza María García, quien ocupa la cuarta posición después de rondas de 68 y 70 golpes, para un acumulado de -6 golpes. Por su parte, Regina Roldán firmó su segunda ronda de 70 y con suma de 140 (-4) se encuentra en el sexto lugar.

Mientras Miah Rivas con recorridos de 71 y 73 completa se encuentra empatada en la novena posición con un acumulado de par de campo.

Entre las mexicanas restantes, Vania Simont y Regina Jiménez Jardón comparten un acumulado de +1 golpe, mientras que Paloma Ibarra y María José Barragán se encuentran con +2 golpes. Freya Sala registra +6 golpes y Alexa Saldaña suma +11 después de las primeras dos jornadas.

Este campeonato, presentado por The R&A y la ANNIKA Foundation, reúne a 60 de las mejores golfistas aficionadas de Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe, y representa una importante plataforma para el desarrollo del golf femenil en la región.

La tercera ronda se disputará este sábado 21 de noviembre, mientras que la campeona será definida el domingo 22 en El Pulté Golf.