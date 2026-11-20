49ers vs Vikings en el Estadio Banorte. El partido formará parte de la Semana 11 de la NFL. (Wikimedia Commons/Creative Commons)

Después de cuatro años de ausencia, los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings se enfrentarán este domingo 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Banorte en la CDMX.

Sin embargo, conseguir entradas para este compromiso se ha convertido en un desafío para los aficionados, debido a que la venta general se agotó en aproximadamente una hora y los precios de reventa han ido aumentando considerablemente.

¿Todavía hay boletos para 49ers vs Vikings en el Estadio Banorte?

Ticketmaster muestra los boletos para el partido entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings como agotados, luego de que en tan solo una hora de haberse anunciado los boletos el pasado 22 de septiembre, estos terminaran por acabarse.

Previamente, la NFL había organizado dos preventas: la primera comenzó el 14 de septiembre para usuarios de American Express, mientras que la segunda inició el 17 de septiembre para clientes Banorte.

¿Cuánto cuestan los boletos para 49ers vs Vikings en reventa?

No obstante, como ya es costumbre para muchos eventos, se pueden encontrar entradas mediante plataformas de reventa, en donde los precios oscilan entre 8 mil 519 y 388 mil 795 pesos.

En StubHub, algunas de las opciones más económicas se anuncian desde los 8 mil 449 pesos en las cabeceras de la zona superior, mientras que otras entradas alcanzan costos hasta de 110 mil pesos.

Por su parte, Viagogo registra precios desde los 7 mil 600 pesos en las secciones más alejadas del campo de juego y en los lugares preferenciales dan un salto y se han llegado a ofrecer entradas en hasta 117 mil pesos.

Para comparar, las entradas generales en su precio original estaban entre 2 mil 108 y 11 mil 656 pesos, mientras que los paquetes VIP se encontraban entre los 8 mil 928 y los 19 mil 400 pesos.

¿Cuándo y a qué hora es el partido 49ers vs Vikings en México?

El enfrentamiento entre los San Francisco 49ers, que fungirán como equipo local, y los Minnesota Vikings, formará parte del Sunday Night Football de la Semana 11 disputándose el domingo 22 de noviembre a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte.

Será la tercera ocasión en la que los 49ers disputen un partido oficial en territorio mexicano, después de sus participaciones en 2005 y 2022, ambas frente a los Arizona Cardinals. Por su parte, Minnesota disputará su primer encuentro de temporada regular en México.