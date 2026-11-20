Tijuana vs Atlante: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Xolos y Atlante se enfrentarán en la última jornada de la Liga MX Apertura 2026 (Gabriela Pérez Montiel y Galo Cañas Rodríguez/Gabriela Pérez Montiel y Galo Cañas Rodríguez)

Este viernes inició la última jornada del Apertura 2026 de la Liga MX después de la pausa de la Fecha FIFFA, donde México enfrentó a la Selección de Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. Cerrando el día con el partido de Tijuana vs. Atlante.

Xolos sigue en busca de uno de los últimos lugares disponibles en la Liguilla del torneo, mientras que Atlante se encuentra matemáticamente eliminado de la fase final.

Horario, canal, cómo y dónde ver el partido de la Jornada 17

Xolos vs. Atlante se jugará este viernes 20 de noviembre a las 21:10 horas en el Estadio Caliente, casa de Tijuana. Estará disponible en la plataforma digital FOX One.

El servicio de streaming deportivo tiene un precio de $225 pesos al mes y $1,399 pesos al año. Algunos planes de televisión cuenta con precios promocionales dela plataforma.

¿Cómo llegan ambos equipos al partido?

Después de perder contra Necaxa en la jornada anterior, Xolos terminó en la posición 10 del tablero general con 5 victorias, 7 empates, 4 derrotas y 22 puntos totales. La última vez que el equipo ganó, fue en la Jornada 14 ante Santos Laguna.

El mediocampista mexicano Gilberto Mora, se posiciona como el mayor goleador del equipo con 5 anotaciones y 1 asistencia en 11 partidos jugados.

Por otro lado, Atlante también llega de una derrota, contra Santos; actualmente se posiciona en el lugar 16 con 3 victorias, 5 empates, 8 derrotas y 14 puntos totales, que lo dejan matemáticamente eliminados del torneo. La victoria más reciente del equipo fue en la Jornada 10 contra Rayados, que terminó con un marcador 4-2.

Jhojan Julio, Luis Calzadilla y Martín Sarrafiore encabezan la tabla de goleo del club con 3 anotaciones cada uno.

Xolos de Tijuana: ¿Cómo puede clasificar a la Liguilla del torneo?

Aunque Atlante se encuentra matemáticamente eliminado de la fase final del Apertura 2026, Xolos aún continua en posibilidades de avanzar a la Liguilla. No obstante, para que esto suceda deben suceder los siguientes escenarios:

Ganar el partido ante Atlante y, que Rayados no le gane a Pumas o que Pachuca no le gane a Toluca .

o que . Si empatan, depende de las combinaciones de otros equipo, como que pierda León, Pachuca y que Pumas no le gane a Monterrey.

En caso de que lleguen a perder, quedarán eliminados automáticamente de los cuartos de final.