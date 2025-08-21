En LIV Golf Michigan se disputa el título por equipos de la temporada 2025

Este fin de semana en Michigan. El español Jon Rahm tiene la responsabilidad de llevar al equipo Legión XIII a ser campeón de la temporada 2025 en LIV Golf. (Foto especial)

La temporada 2026 de LIV Golf llega a su fin esta semana cuando en el campo The Cardinal at Saint Johns en Michigan, se juegue la final del título por equipos.

La acción de los 12 equipos LIV Golf comenzará el viernes 22 de agosto con los duelos directos de cuartos de final y las semifinales el sábado. El domingo, los tres equipos finalistas jugarán en modo stroke play.

En los cuartos de final el Legión XIII se medirá con Cleerks, Crushers vs Majesticks, Fireballs vs Hyflyers, Torque vs Range Goats, 4ces vs Smash y el Rippers vs Stinger.

De todos los equipos participantes, el Legión XIII GC es el favorito para quedarse con el campeonato. Su capitán el español Jon Rahm, campeón individual de la temporada 2025 la semana anterior llega como número 1º y a él se suman Tom McKibbin (20º), Tyrrell Hatton (26º) y Caleb Surratt (33º).

A lo largo de la temporada Legión XIII tuvo un rendimiento dominante y llega como líder de la clasificación con 248,66 puntos, gracias a la increíble consistencia de Rahm. El equipo logró ocho podios, la mayor cantidad de la liga, incluyendo cuatro victorias, la mayor cantidad de la liga.

Como el segundo mejor equipo de la temporada se presenta el Crushers con 186.00 puntos, liderado por su capitán Bryson DeChambeau (3º), Paul Casey (16º), Charles Howell III (21º), Anirban Lahiri (25.º).

Crushers GC cuenta con uno de los equipos más profundos de la liga, con cuatro jugadores entre los 25 primeros en la clasificación individual. Terminaron la temporada con cuatro podios y tres victorias.

El conjunto Fireballs GC llega a la lucha por el campeonato en el tercer sitio y con solo un punto de diferencia con Crushers GC al sumar 185.00 puntos. Su capitán Sergio García fue el noveno mejor de la temporada individual y le siguen, David Puig (10º), Abraham Ancer (12º) y Josele Ballester (35º).

El Fireballs logró seis podios, impulsados ​​por su gran inicio, con tres victorias al inicio de la temporada. El capitán Sergio García comenzó la temporada con fuerza y ​​sus jóvenes jugadores recuperaron el puesto más adelante. Josele Ballester anunció su llegada como uno de los jóvenes prospectos más prometedores, tras finalizar segundo en Chicago.