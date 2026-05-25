Mundial 2026: ¿Qué selecciones tendrán su campamento de entrenamiento en México? (Selección Nacional de Colombia)

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el organismo rector del futbol reveló la lista oficial de los centros de entrenamiento que utilizarán las 48 selecciones participantes durante la fase de grupos del torneo. La distribución de los campamentos base forma parte de la compleja logística que acompañará a la edición más grande en la historia del certamen.

México, una de las tres sedes anfitrionas junto con Estados Unidos y Canadá, albergará a siete selecciones nacionales durante la justa mundialista. Los equipos utilizarán instalaciones ubicadas en distintas ciudades del país para concentrarse y preparar sus compromisos oficiales.

¿Qué selecciones tendrán su campamento de entrenamiento en México?

La FIFA confirmó que siete selecciones establecerán su campamento base en territorio mexicano durante el Mundial 2026.

Los equipos que se concentrarán en México serán Colombia, Irán, Corea del Sur, Sudáfrica, Túnez, Uruguay y la Selección Mexicana. Cada combinado eligió instalaciones específicas para entrenar y permanecer durante gran parte de la fase de grupos.

Colombia trabajará en Guadalajara, Irán lo hará en Tijuana, Corea del Sur también estará en Guadalajara, Sudáfrica se instalará en Pachuca, Túnez eligió Monterrey, Uruguay tendrá como sede Cancún y México permanecerá en la Ciudad de México.

EUA será uno de los países con más campamentos mundialistas

La FIFA anunció un total de 48 centros de entrenamiento para las selecciones clasificadas al Mundial 2026. Además de las 16 ciudades sede, otras comunidades fueron seleccionadas para recibir a los equipos durante el torneo.

Estados Unidos concentrará la mayor cantidad de selecciones, con 39 campamentos base distribuidos en diferentes ciudades. México recibirá siete equipos, mientras que Canadá albergará a dos selecciones.

De acuerdo con Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la asignación de sedes representó un importante reto logístico debido al incremento de participantes en esta edición.

Las sedes mexicanas elegidas por las selecciones

Guadalajara será una de las ciudades con mayor actividad, ya que recibirá a Colombia en la Academia Atlas FC y a Corea del Sur en las instalaciones de Chivas Verde Valle.

En Tijuana, la selección de Irán utilizará el Centro Xoloitzcuintle como su base de operaciones. Por su parte, Sudáfrica entrenará en la Universidad del Futbol del CF Pachuca.

Monterrey albergará a Túnez en el centro de entrenamiento de Rayados, mientras que Uruguay tendrá como sede el Mayakoba Training Centre de Cancún. La Selección Mexicana trabajará en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México.

Irán confirmó su traslado de Estados Unidos a México

Uno de los movimientos más llamativos fue el cambio de sede de la selección de Irán, que originalmente tenía previsto establecer su campamento en Tucson, Arizona.

La Federación Iraní de Futbol informó que solicitó a la FIFA trasladar su base de operaciones a México, petición que fue aprobada por el organismo internacional. Como resultado, el equipo asiático se concentrará en Tijuana durante la Copa del Mundo.

La selección iraní disputará partidos ante Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, además de enfrentar a Egipto en Seattle, mientras utiliza territorio mexicano como centro de preparación.