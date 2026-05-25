¿Fin de ciclo en Pumas? El misterioso silencio de Efraín Juárez tras perder la final ante Cruz Azul

Efraín Juárez El exfutbolista y entrenador mexicano, Efraín Juárez camina por el terreno de juego portando la medalla de la competición. (CUARTOSCURO)

La gran sorpresa de la noche fue el inesperado desenlace para Efraín Juárez. Hace apenas unos días, el técnico celebraba haber llevado a Pumas UNAM a imponerse en dos duelos clave frente a Club América y Pachuca, dejando en el camino a ambos equipos y aunque Pumas fue el encargado de abrir el marcador de la gran Final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante Cruz Azul, la escuadra universitaria no logró obtener la victoria en la segunda mitad y terminó cediendo el campeonato.

Pero la victoria se les fue de las manos, puesto que los Pumas comenzaron con el mejor ritmo y se puso al frente en el marcador con un gol de Robert Morales en la primera mitad. Sin embargo, Cruz Azul reaccionó en el segundo tiempo; primero consiguió el empate tras un autogol de Rubén Duarte y, finalmente, Rodolfo Rotondi selló la victoria celeste en el tiempo agregado.

¿Qué dijo Efraín Juárez al perder la final con Pumas?

Al concluir el partido, uno de los momentos más destacados fue el silencio de Efraín Juárez, que no salió a la conferencia de prensa.

El director técnico de Pumas se retiró de la cancha visiblemente afectado tras dejar ir el título en casa, un desenlace amargo para una liguilla en la que su equipo había logrado eliminar a rivales importantes como el Club América y Pachuca.

Las cámaras de TUDN también captaron la reacción de Efraín Juárez al momento del autogol de Rubén Duarte . Aunque la grabación original no cuenta con audio, los usuarios en redes no tardaron en hacer una lectura de labios, revelando el “Vale ver.., wey” del técnico universitario ante el amargo momento que vivió ayer.

Si se lo preguntan... con medio año de contrato restante, el futuro de Efraín Juárez en Pumas sigue siendo una incógnita al no tener una respuesta clara acerca de una renovación. A pesar del deseo del técnico por mantenerse en el club, en el panorama aparecen opciones externas, sumando el interés latente desde la MLS y el viejo rumor que lo llegó a colocar en la órbita del Celtic de Europa.